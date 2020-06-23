На участках для голосования в Москве обеспечат санитарную безопасность

Жителям Москвы, которые решат принять участие в голосовании по изменению Конституции РФ на участках, будет обеспечена полная санитарная безопасность. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

- Будут выдаваться маски, перчатки одноразовые, ручки, потом это все будет утилизировано. Будет также соблюдаться наполняемость помещений, чтобы не допустить скопления людей, чтобы не ставить под угрозу жизнь и здоровье голосующих и тех, кто обеспечивает сам процесс голосования, - заявил он.

По его словам, очень это важно для тех, кто не может воспользоваться дистанционным голосованием или надомным и принял решение прийти на участок, их здоровье должно быть защищено так же, как здоровье тех, кто работает на участках, например, сотрудники полиции, которые охраняет участки.

Напомню, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования подведут 1 июля. У москвичей имеется выбор - можно проголосовать на удобном для них участке, принять избирательную комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.