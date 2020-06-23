Наталья Сергунина: В Москве появился первый научно-производственный межотраслевой кластер

Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, произошло это на платформе Московского инновационного кластера (МИК). К нему присоединились уже более 30 технологичных компаний и учреждений, специализирующихся на робототехнике, электронике и ИТ-решениях.

Наталья Сергунина рассказала:

- Первым межотраслевым объединением в рамках МИК стал инновационный территориальный кластер "Зеленоград". В его состав вошли 33 научных, образовательных, исследовательских и производственных организации. Вместе они будут работать над проектами в области информационных технологий, электроники и микроэлектроники, медицины и робототехники.

Цель этого проекта - создание кооперационной модели в сфере микроэлектроники на основе нитридных технологий.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, итогом станет выпуск современных отечественных образцов электронной техники, способных конкурировать с зарубежными аналогами.