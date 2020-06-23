Около 2 тысяч детей не смогут пойти в детские сады Москвы из-за COVID-19

С сегодняшнего дня к обычному режиму работы возвращаются столичные детские сады. Однако около 2 тысяч детей не смогут в них попасть, потому что находятся на карантине из-за коронавируса. Об этом журналистам сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, столичное правительство разработало электронный механизм, по которому медицинские учреждения автоматически уведомляют каждое образовательное учреждение о тех детях, которые должны находиться на карантине, чтобы исключить их приход в детский сад. "На сегодняшний день таких детей, которые даже если их родители захотят их отправить в детский сад, не смогут попасть в детский сад, - около 2 тысяч. Они либо больны, либо находятся на карантине в связи с тем, что их родственники болеют", - отметила Анастасия Ракова.

Заммэра добавила, что после окончания самоизоляции дети, получившие в медучреждении справку об излечении, смогут вернуться в детские сады.