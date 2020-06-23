Приезжие ограбили коттеджи в Подмосковье на три миллиона рублей

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области при участии спецназа Росгвардии задержали подозреваемых в кражах в Подмосковье.

Воры орудовали в основном в Красногорске и Мытищах. В частных домах они вскрывали двери или пластиковые стеклопакеты - чаще всего отжимали оконные фрамуги.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что речь идет о семи эпизодах таких краж. Предварительная сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет более трех миллионов рублей

Подозреваемыми оказались ранее судимые уроженцы одного из государств ближнего зарубежья в возрасте от 33 до 37 лет.

При обыске в квартирах фигурантов обнаружили мобильные телефоны, слесарные инструменты, налобные фонари, более 10 sim-карт различных операторов, ювелирные украшения, номерные пластиковые карты, 15 наручных часов, раскладные ножи, коробки от мобильных телефонов, два планшета и отпугиватель собак.

Сейчас устанавливают причастность фигурантов к совершению аналогичных преступлений на территории Московской области.