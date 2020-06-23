Путин с зарубежными лидерами возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата

В среду президент и Верховный главнокомандующий России Владимир Путин примет военный парад на Красной площади в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Кремля.

Вместе с иностранными лидерами, которые приедут в Москву, Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. После этого в Большом Кремлевском дворце состоится торжественный прием от имени президента для глав иностранных государств.

Путин также вручит государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты. Как сообщил "РГ" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие запланировано на 14.00 мск.