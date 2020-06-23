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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин с зарубежными лидерами возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата

Текст: Кира Латухина

В среду президент и Верховный главнокомандующий России Владимир Путин примет военный парад на Красной площади в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: RT/youtube
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Вместе с иностранными лидерами, которые приедут в Москву, Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. После этого в Большом Кремлевском дворце состоится торжественный прием от имени президента для глав иностранных государств.

Путин также вручит государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты. Как сообщил "РГ" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие запланировано на 14.00 мск.

Власть Работа власти Президент Администрация Президента Президент Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 75 лет Великой Победы Вторая мировая война

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