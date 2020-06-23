СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве

Как сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Москве, днем 23 июня 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Аргуновской, обнаружены пятеро младенцев. Предварительно установленный возраст малышей - от 6 дней самому младшему, до 6 месяцев - самому старшему. "В квартире с детьми находились две женщины, личности которых в настоящее время устанавливаются", - отметили в Следственном комитете.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Параллельно правоохранительные органы устанавливают личности родителей обнаруженных детей, а также все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь в столичной полиции сообщили, что обнаруженные малыши, вероятно, были рождены суррогатными матерями и предназначались для передачи новым родителям. Но из-за коронавируса вывезти малышей не удалось. По предварительной информации, малыши европейской внешности, но предназначались для родителей в Китае.

"В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение, что в одной из квартир на северо-востоке Москвы проживают женщины, осуществляющие предположительно услуги по суррогатному материнству. Сотрудниками полиции совместно с медработниками выехали на адрес с целью проверки указанной информации. В квартире находились две женщины и пять грудных детей", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В столичном главке полиции рассказали, что детей осмотрели врачи, после чего малышей перевезли в одну из больниц.