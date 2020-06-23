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23.06.2020 17:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин вдвое увеличил выплаты врачам и медсестрам амбулаторных КТ-центров

Текст: Любовь Проценко
Врачи амбулаторных КТ-центров, непосредственно оказывающие медпомощь пациентам с подтвержденным диагнозом Covid-19 или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, будут получать дополнительное материальное поощрение в размере 150 тыс. рублей в в месяц. Это столько же, сколько получают с 16 марта врачи коронавирусных стационаров. Среднему медперсоналу амбулаторных КТ-центров установлена ежемесячная надбавка в размере 100 тыс. рублей.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Постановление о повышении в два раза ранее установленных выплат сотрудникам КТ- центров подписал мэр Москвы Сергей Собянин. На заседании президиума правительства Москвы, по итогам которого было принято это решение, говорилось, что амбулаторные КТ-центры, осуществляющие выявление ковидной пневмонии, взяли на себя значительную часть функций коронавирусных стационаров. Их работники испытывают сопоставимую нагрузку и подвергаются тем же рискам, что и медицинский персонал больниц города.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Путин: Доплаты медикам за работу с COVID-19 сохранятся в июле и августе

Напомню, амбулаторные КТ-центры были организованы на базе 45 городских поликлиник, оснащенных аппаратами компьютерной томографии. За период пандемии специалисты КТ-центров провели порядка 180 тыс. исследований. С 11 июня в связи с улучшением эпидемической ситуации и сокращением нагрузки на КТ-центры, 12 городских поликлиник вернулись к плановому приему пациентов.

Выплаты в увеличенном размере работникам амбулаторных КТ-центров будут произведены за весь период работы со дня перепрофилирования медицинской организации для приема пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

Справка "РГ"

Отметим, что с 16 марта в столице по решению Мэра Москвы Сергея Собянина медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19 или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, было установлено дополнительное материальное поощрение.

Фото: Александр Корольков/РГ
Правительство выделит 3,8 млрд рублей на стимулирующие выплаты врачам

Работникам стационаров:

- врачам в размере 70 000 рублей в месяц (с учетом федеральных выплат - 150 тыс. рублей в месяц),

- среднему медицинскому персоналу в размере 50 000 рублей в месяц (с учетом федеральных выплат - 100 тыс. рублей в месяц),

- младшему медицинскому персоналу в размере 30 000 рублей в месяц (с учетом федеральных выплат - 55 тыс. рублей в месяц).

Работникам Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, осуществляющим оказание экстренной помощи и медицинскую эвакуацию:

- врачам в размере 50 000 рублей в месяц,

- среднему медицинскому персоналу в размере 30 000 рублей в месяц.

Работникам городских поликлиник, осуществляющим выявление заболевших и медицинское наблюдение на дому:

- врачам в размере 70 000 рублей в месяц,

- среднему медицинскому персоналу в размере 50 000 рублей в месяц.

Частные больницы смогут получать субсидии на выплаты медработникам

Работникам лабораторий медорганизаций, проводящих исследования биологических материалов, работникам патологоанатомических отделений в стационарах:

- врачам в размере 70 000 рублей в месяц (с учетом федеральных выплат - 150 тыс. рублей в месяц),

- среднему медицинскому персоналу в размере 50 000 рублей в месяц (с учетом федеральных выплат - 100 тыс. рублей в месяц).

- младшему медицинскому персоналу в размере 30 000 рублей в месяц (с учетом федеральных выплат - 55 тыс. рублей в месяц).

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