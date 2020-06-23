В Гидрометцентре рассказали о погоде во время парада Победы

Утром в день парада Победы дождей не ожидается, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В среду 24 июня, по его словам, ожидается небольшая или переменная облачность без существенных осадков. "Условий для конвекции, подъема воздушных масс и облакообразования не существует", - сказал Вильфанд ТАСС.

Дожди, если и будут, то минимальные и только во второй половине дня, добавил он. Ожидается, что днем, к 15-16 часам, воздух прогреется до 23-25 градусов. Но в начале дня будет довольно прохладно. "Утром воздух будет вполне свежий. Нельзя эту погоду ассоциировать с температурами, которые были на прошлой неделе", - сообщил представитель Гидрометцентра.