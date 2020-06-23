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23.06.2020 15:53
Проект: В регионах

В Калуге назначена дата выборов в городскую думу

23 июня состоялось заседание городской думы. Перед началом работы глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов выразил благодарность всем медицинским работникам, находящимся на переднем крае борьбы с коронавирусом.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

- В городскую думу поступили ходатайства о награждении врачей, фельдшеров и медицинских сестер, - отметил Александр Иванов, - всем им будут вручены почетные грамоты.

Также Александр Иванов сообщил о факте незаконного открытия неизвестными лицами телеграмм-канала с названием "городская дума Калуги".

- Настоятельно прошу всех подписчиков покинуть этот лже-канал, - заявил глава города, - мы уже обратились в компетентные органы с просьбой установить личности мошенников для привлечения их к административно-уголовной ответственности. В любой момент этими лицами может быть произведен вброс лживой информации. Вся информация о деятельности городской думы Калуги размещается на официальном сайте, на официальных публичных страницах в социальных сетях Вконтакте и Фэйсбук, в мессенджере Телеграмм есть личная страница главы городского самоуправления. Больше никаких официальных каналов под эгидой городской думы нет и не должно быть.

Фото: Калужская городская дума
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Парламентарии назначили дату выборов депутатов городской думы города Калуги созыва 2020 - 2025 годов. В соответствии с федеральным законодательством днем голосования на выборах в органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов. Полномочия действующего состава городской думы города Калуги истекают в 2020 году. Выборы пройдут в Единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Также депутаты внесли изменения в бюджет города. Доходная часть бюджета возросла на 16,2 млн. рублей за счет безвозмездных поступлений. Средства будут использованы для финансового обеспечения дорожной деятельности. Изменения затронули и ведомственную структуру расходов бюджета.

2 миллиона рублей будет выделено на проведение работ по разработке модели организации дорожного движения на объекте "Синие мосты", 3,5 миллиона рублей - на мероприятия по озеленению, 3 миллиона рублей - на оплату расходов на исполнение судебного акта, принятого в отношении муниципального бюджетного учреждения "Калугаблагоустройство".

11,2 млн. рублей направляется на реализацию бюджетных инвестиций по объекту "Строительство гражданского кладбища в районе д. Марьино". Порядка пяти миллионов рублей будет предоставлено в виде субсидий некоммерческим организациям в сфере городского и жилищного хозяйства.

400 тысяч рублей выделяется на проведение ремонта помещений, а также укрепление и совершенствование материально-технической базы "Центра развития творчества детей и юношества "Созвездие", 150 тысяч рублей - на текущий ремонт помещений школы № 45.

Звание "Почетный гражданин города Калуги" было посмертно присвоено Михаилу Семеновичу Азарову. Михаил Семенович Азаров - заслуженный строитель РСФСР, возглавлял ряд строительных организаций Калуги, в том числе управление строительства "Калугастрой" и отдел капитального строительства Калужского моторостроительного завода.

Фото: Калужская городская дума
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Под его руководством велись работы по строительству шахты "Середейская", цехов завода "Калугаприбор", жилых домов и объектов социальной и промышленной инфраструктуры города. Регалии "Почетного гражданина" будут вручены дочери Михаила Семеновича Ларисе Михайловне во время празднования Дня города в 2020 году.

Заслуженными работниками города стали 36 калужан, представителей образования, культуры, спорта, здравоохранения, науки, промышленности, сельского хозяйства и бизнеса.

Знаком городской думы "За личный вклад в развитие Калуги" были награждены: председатель комитета административного и жилищного контроля управления городского хозяйства города Калуги Александр Барсуков, Анатолий Карышев, в 1998 - 2010 гг. возглавлявший Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, председатель калужского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, начальник лаборатории ОАО "КТЗ" Николай Брокмиллер, а также депутаты Городской Думы Татьяна Коняхина и Марина Ставиская.

Депутаты приняли решение об установке мемориальных досок.На фасаде дома № 76 по улице Кирова мемориальная доска увековечит память ветерана Великой Отечественной войны Раисы Ивановны Басанько. На здании средней школы № 28 будут установлены мемориальные доски в память о выпускниках школы, кавалерах ордена Мужества, старшем сержанте Александре Поликарпове и гвардии рядовом Романе Гавриченко, погибших во время боевых действий на Северном Кавказе.

Фото: Калужская городская дума
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На фасаде школы № 29 будет установлена мемориальная доска кавалеру ордена Мужества, старшему лейтенанту Евгению Каменскому, погибшему во время боевых действий на Северном Кавказе. На фасаде дома № 11 по улице Кирова появится мемориальная доска в память о контр-адмирале Российского флота Михаиле Федоровиче Белкине.

Также в ходе заседания были согласованы сделки муниципальным унитарным предприятиям "Управление калужского троллейбуса", "Калужские городские коммунальные электрические сети" и "Калугатеплосеть".

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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