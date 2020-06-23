В Москве откроется онлайн-выставка о параде 1945 года

24 июня 2020 года откроется выставка "Парад Победы", приуроченная к 75-летию парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года, которая пройдет в Музее военной формы на Большой Никитской улице по 22 сентября. Это первый опыт сотрудничества двух крупнейших столичных музеев военной истории: Музея Победы и Музея военной формы.

- Выставка объединяет памятные предметы, связанные с Великой Победой и проведением юбилейного парада на Красной площади, - рассказала директор Музея военной формы Елена Синицина. - Совместно с Музеем Победы мы представим уникальные экспонаты, среди которых одним из самых ценных и интересных - парадный мундир старшего командного состава ВМФ СССР образца 1943 года.

Посетители смогут увидеть медаль "Золотая Звезда", орден Славы, фотографии и реликвии Первого Белорусского фронта, медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и "За взятие Берлина", пропуска для входа на Красную Площадь в день парада и другие реликвии.

Выставка дополнена фотографиями, живописными портретами и разместится на постоянной экспозиции Музея военной формы "Мундир для героя", который располагается в городской усадьбе девятнадцатого века Васильчиковых на Большой Никитской. Часть экспонатов является настоящими реликвиями - коллекцией бесценных предметов военного обмундирования, до 1917 года бережно хранимых Императорским Интендантским музеем. Особое место в экспозиции занимают редкие экспериментальные образцы формы русской армии, вещи, принадлежавшие Российским императорам, разнообразное снаряжение и предметы вооружения различных эпох, подлинные экспонаты XVIII и XIX веков.

Выставку дополнит военная летопись глазами художников-живописцев, на которой можно увидеть полотна художников - баталистов Союзного государства.

Музей военной формы открылся для посетителей 16 июня 2020 года.