Новости

Сербия получит российские танки Т-72Б3 13:06
В Мурманской области сгорела рыбацкая избушка и погиб рыбак 13:03
Крупнейший в мире ледокол "Арктика" вышел на заключительные испытания 13:01
Audi на полном ходу въехала в лужу, привод quattro не спас 13:00
На Парад Победы прибудут десять зарубежных лидеров 12:58
В Москве возобновили навигацию речные трамвайчики 12:54
Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья принять участие в голосовании по Конституции 12:53
Россия поддерживает кандидатуру Индии в качестве постоянного члена Совбеза ООН 12:47
Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом 12:44
В Марий Эл нашли тело пропавшего неделю назад подростка 12:44
В Томске пьяный водитель воткнул ручку в голову автоинспектору 12:34
Паулина Андреева на самоизоляции писала сценарий сериала "Псих" 12:32
В Казахстан прибыли четыре российских вертолета Ми-35М 12:29
Туроператор "Ника" заявил о прекращении деятельности 12:27
Симферопольскую ТЭЦ модернизируют за 6,5 миллиарда рублей 12:27
Ширвиндт прокомментировал увольнение Федора Добронравова из театра 12:25
Два бюджетных кроссовера ушли с российского рынка 12:16
Элгорт рассказал о связи с обвинившей его в изнасиловании девушкой 12:15
Депутат МГД Картавцева: Пандемия подняла престиж профессии медика среди молодежи 12:12
В Ставрополе развернут самое большое в мире Знамя Победы 12:12
Пермский бизнес сможет брать займы при наличии долгов по налогам 12:10
В ЕР просят принять меры в связи с резким ростом цен на газ для населения 12:09
На Кубани депутата обвинили в незаконных выплатах зарплаты своей дочери 12:05
Майкл Китон ведет переговоры о возвращении к роли Бэтмена 12:02
В Волгоградской области началось снижение режима изоляции 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
23.06.2020 12:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве возобновили навигацию речные трамвайчики

Текст: Ирина Огилько
Фото: Ирина Огилько Фото: Ирина Огилько
Фото: Ирина Огилько

Перед открытием навигации от Новоспасского причала до причала Делового центра прошел парад судов. В нем участвовало около двадцати теплоходов от раритетных до современных.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В Москву придет аномальная жара

На палубе первого теплохода играл духовой оркестр. Остальные пассажирские суда, участвующие в параде, шли пустые, выдерживая свою "социальную" дистанцию.

Как посетовал перед открытием парада капитан московского бассейна внутренних вод Владимир Штурмин, в обычные годы с 24 апреля по 24 июня теплоходы перевозят уже 470 тысяч пассажиров, из них 85 процентов приходится на экскурсионно-прогулочный флот.

"В этом году мы только открываем навигацию", - рассказывает Владимир Штурмин. По данным зам руководителя ГБУ Горомост Артура Ладзина, из 150 судов, зарегистрированных в столичном регионе, прошли аккредитацию, проверку и выполнили все необходимые рекомендации только 106 теплоходов, принадлежащих 40 владельцам. "В этом году открыты и отремонтированы для навигации 41 причал, они полностью подготовлены к началу сезона, нанесена разметка социальной дистанции, поставлены таблички,напоминающие о необходимости надевать маски и перчатки, - рассказал "РГ" Ладзин. - Возить пассажиров будут не только в центре, но на юге города, например, в Братеево, Марьино, Коломенском. Еще ряд судов курсировать будет в районе Троице-Лыково - Серебряный бор".

По словам Ладзина, в этом сезоне совместно с департаментом транспорта столицы началась работа по изменению качества и безопасности причалов. "Мы планируем сделать единый стандарт качества и безопасности столичных причалов: поставить навесы, лавочки, малые архитектурные формы, - рассказывает Ладзин. - Пока идет предпроектная подготовка, но в будущем году, возможно, пассажиров встретим новыми причалами. Не исключаю, что ряд из них придется увеличивать, это касается, в том числе, причала Киевского вокзала - одного из самых популярных мест посадки пассажиров".

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
В Москве открываются фитнес-клубы и бассейны

Ходить прогулочные суда будут по расписанию, цена билетов остается на уровне прошлого года. Пускать на теплоходы будут только в масках и перчатках, каждому измеряя на входе температуру. После каждого рейса судно будут дезинфицировать. Из-за ограничений, введенных Роспотребнадзором на рассадку пассажиров с учетом соблюдения социальной дистанции, яркие речные трамвайчики с панорамной крышей известного бренда в этом году вышли только на парад, а на маршруты они не выйдут. Как пояснил "РГ" судовладелец флотилии на юге города и одновременно президент московской ассоциации судовладельцев Сергей Евдокимов, в этих трамвайчиках была тесная рассадка, выходить загруженными на одну треть их владелец посчитал нерентабельным. "Я свои три теплохода в Коломенском - Марьино запущу, они будут ходить ежедневно по расписанию, - рассказывает Сергей Евдокимов. - Несмотря на отсутствие туристов, думаю, что рейсы будут популярны: многие местные жители на теплоходах доезжают до парка 850-летия Москвы. И в нем день проводят, а вечером по реке едут обратно".

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

ЦИК: МВД и Росгвардия будут круглосуточно охранять избиркомы по 1 июля
Минфин: РФ готова к разным сценариям развития ситуации из-за санкций
В МИД РФ раскрыли детали переговоров с США в Вене
Более 4,5 млн человек в мире вылечились от COVID-19
В Москву придет аномальная жара
как сэкономить на квартплате
Роскачество проверило бензин на АЗС