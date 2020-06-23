В Москве возобновили навигацию речные трамвайчики

Перед открытием навигации от Новоспасского причала до причала Делового центра прошел парад судов. В нем участвовало около двадцати теплоходов от раритетных до современных.

На палубе первого теплохода играл духовой оркестр. Остальные пассажирские суда, участвующие в параде, шли пустые, выдерживая свою "социальную" дистанцию.

Как посетовал перед открытием парада капитан московского бассейна внутренних вод Владимир Штурмин, в обычные годы с 24 апреля по 24 июня теплоходы перевозят уже 470 тысяч пассажиров, из них 85 процентов приходится на экскурсионно-прогулочный флот.

"В этом году мы только открываем навигацию", - рассказывает Владимир Штурмин. По данным зам руководителя ГБУ Горомост Артура Ладзина, из 150 судов, зарегистрированных в столичном регионе, прошли аккредитацию, проверку и выполнили все необходимые рекомендации только 106 теплоходов, принадлежащих 40 владельцам. "В этом году открыты и отремонтированы для навигации 41 причал, они полностью подготовлены к началу сезона, нанесена разметка социальной дистанции, поставлены таблички,напоминающие о необходимости надевать маски и перчатки, - рассказал "РГ" Ладзин. - Возить пассажиров будут не только в центре, но на юге города, например, в Братеево, Марьино, Коломенском. Еще ряд судов курсировать будет в районе Троице-Лыково - Серебряный бор".

По словам Ладзина, в этом сезоне совместно с департаментом транспорта столицы началась работа по изменению качества и безопасности причалов. "Мы планируем сделать единый стандарт качества и безопасности столичных причалов: поставить навесы, лавочки, малые архитектурные формы, - рассказывает Ладзин. - Пока идет предпроектная подготовка, но в будущем году, возможно, пассажиров встретим новыми причалами. Не исключаю, что ряд из них придется увеличивать, это касается, в том числе, причала Киевского вокзала - одного из самых популярных мест посадки пассажиров".

Ходить прогулочные суда будут по расписанию, цена билетов остается на уровне прошлого года. Пускать на теплоходы будут только в масках и перчатках, каждому измеряя на входе температуру. После каждого рейса судно будут дезинфицировать. Из-за ограничений, введенных Роспотребнадзором на рассадку пассажиров с учетом соблюдения социальной дистанции, яркие речные трамвайчики с панорамной крышей известного бренда в этом году вышли только на парад, а на маршруты они не выйдут. Как пояснил "РГ" судовладелец флотилии на юге города и одновременно президент московской ассоциации судовладельцев Сергей Евдокимов, в этих трамвайчиках была тесная рассадка, выходить загруженными на одну треть их владелец посчитал нерентабельным. "Я свои три теплохода в Коломенском - Марьино запущу, они будут ходить ежедневно по расписанию, - рассказывает Сергей Евдокимов. - Несмотря на отсутствие туристов, думаю, что рейсы будут популярны: многие местные жители на теплоходах доезжают до парка 850-летия Москвы. И в нем день проводят, а вечером по реке едут обратно".