В Москву придет аномальная жара

Аномальная жара вернется в Москву в ближайшие дни. Об этом свидетельствует недельный прогноз Гидрометцентра РФ.

До четверга жителей города ожидает комфортная летняя погода. Ночью - до плюс 12, днем - не выше 25 градусов, дождь вероятен только сегодня. Но уже в пятницу ситуация изменится. Вернется жара, которая уже стояла в столице и Подмосковье в середине месяца.

В пятницу днем ожидается до 30 градусов, а в субботу и воскресенье - до 31. При этом дожди не прогнозируются.