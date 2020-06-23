Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Проект в соцсетях

Проект в соцсетях
23.06.2020 / 08:44
Текст: Сергей Бабкин

В Москву придет аномальная жара

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Аномальная жара вернется в Москву в ближайшие дни. Об этом свидетельствует недельный прогноз Гидрометцентра РФ.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Москва открыла детские и спортивные площадки

До четверга жителей города ожидает комфортная летняя погода. Ночью - до плюс 12, днем - не выше 25 градусов, дождь вероятен только сегодня. Но уже в пятницу ситуация изменится. Вернется жара, которая уже стояла в столице и Подмосковье в середине месяца.

В пятницу днем ожидается до 30 градусов, а в субботу и воскресенье - до 31. При этом дожди не прогнозируются.

Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях
Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях