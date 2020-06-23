В Подмосковье водитель пытался сбыть более 1,5 килограмма наркотиков

Попытку сбыта крупной партии наркотиков предотвратили инспекторы 16 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на стационарном посту, расположенном на автодороге М-4 "Дон". Они остановили для проверки документов автомобиль иностранного производства.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что в ходе беседы 25-летний пассажир иномарки заметно нервничал. При личном досмотре у него обнаружили 3 пакета с веществом светлого цвета. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по городскому округу Кашира. Химическое исследование установило, что изъятое содержимое является наркотическим средством - метилэфедроном, общим весом более 1,5 килограммов.

Злоумышленник пояснил, что перевозил наркотик с целью дальнейшего его сбыта через тайники в городском округе Котельники.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ - "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.