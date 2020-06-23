Вооруженный налет на банк в Воронеже попал на видео

В сети появилось видео с камер наблюдения, установленных в ограбленном в субботу отделении банка.

Мужчина в капюшоне и медицинской маске на лице ворвался в отделение банка около 17 часов. Под угрозой пистолета он заставил сотрудников пройти во внутреннее помещение банка, забрал наличные и скрылся. Никто не пострадал.

- По факту вооруженного ограбления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой с применением оружия", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ущерба от налета превышает два миллиона рублей.