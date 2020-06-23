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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Корабли ТОФ атаковали подлодку "противника" глубинными бомбами

Текст: Анна Бондаренко

В Японском море корабельная поисково-ударная группа Тихоокеанского флота провела учение, во время которого нашла и уничтожила подводную лодку условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.

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В роли вражеской субмарины выступила дизельная подводная лодка Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. Лодку искали два малых противолодочных корабля "Советская Гавань" и "Кореец". С воздуха их поддерживали два противолодочных самолета Ил-38 морской авиации флота.

После того, объект был найден, а его координаты подтверждены гидроакустическими средствами, корабли сбросили на субмарину противолодочные глубинные бомбы.

По словам Воскресенского, общее руководство велось с борта эскадренного миноносца "Быстрый".

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