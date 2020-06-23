На Камчатке стартовал социальный проект "Доступная рыба"

В Камчатском крае начал работу социальный проект "Доступная рыба", в рамках которого цены на водные биоресурсы существенно снизились. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Пока в продаже есть лишь мороженая продукция, но вскоре ожидается свежая. Стоимость одного килограмма филе минтая снижается с 250 до 180 рублей, филе кальмара - с 250 до 200 рублей. Доступнее станет сельдь и камбала. Когда начнется ход горбуши, ее будут продавать по 47-48 рублей.

- Мы договорились с рыбопромышленными компаниями о том, что новые технические возможности - новые суда, новые заводы - позволяют сегодня осуществить такой проект для жителей. Помимо этого, предприятия будут отпускать и другую свою продукцию по сниженным ценам, - сообщил врио министра рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский.

Договоренность достигнута с двумя крупными предприятиями края - Колхозом имени В.И.Ленина и "Океанрыбфлотом", но власти планируют расширять список.

Купить акционную рыбопродукцию можно в одной из местных торговых сетей. По словам главы Камчатского края Владимира Солодова, проект будет длиться в течение всего рыболовного сезона.