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23.06.2020 04:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Камчатку доставлен новый мобильный компьютерный томограф

Текст: Юлия Гарднер

Второй мобильный компьютерный томограф доставили на Камчатку. Его установят в краевом Центре компьютерной томографии, который перешел на круглосуточный режим работы. Об этом врио главы региона Владимир Солодов сообщил на оперативном совещании.

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- Этот аппарат можно использовать очень гибко и в случае необходимости перемещать по территории края на автомобиле, воздушном или водном транспорте, что позволит наладить диагностику, которая является ключевой сейчас при выявлении коронавирусной инфекции, - приводит пресс-служба правительства региона слова Владимира Солодова.

Состояние некоторых больниц региона не позволяет установить в них современное медоборудование, поэтому мобильные томографы сейчас как никогда кстати.

Сегодня Камчатка - в лидерах по ДФО по количеству заразившихся коронавирусом на 100 тысяч населения. Ежесуточный прирост выявленных носителей COVID-19 здесь выше, чем в большинстве других дальневосточных регионах.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Пандемия коронавируса COVID-19

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