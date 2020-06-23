На Камчатку доставлен новый мобильный компьютерный томограф

Второй мобильный компьютерный томограф доставили на Камчатку. Его установят в краевом Центре компьютерной томографии, который перешел на круглосуточный режим работы. Об этом врио главы региона Владимир Солодов сообщил на оперативном совещании.

- Этот аппарат можно использовать очень гибко и в случае необходимости перемещать по территории края на автомобиле, воздушном или водном транспорте, что позволит наладить диагностику, которая является ключевой сейчас при выявлении коронавирусной инфекции, - приводит пресс-служба правительства региона слова Владимира Солодова.

Состояние некоторых больниц региона не позволяет установить в них современное медоборудование, поэтому мобильные томографы сейчас как никогда кстати.

Сегодня Камчатка - в лидерах по ДФО по количеству заразившихся коронавирусом на 100 тысяч населения. Ежесуточный прирост выявленных носителей COVID-19 здесь выше, чем в большинстве других дальневосточных регионах.