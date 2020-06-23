В Анадыре завершился отопительный сезон

В административном центре Чукотского автономного округа отключили центральное отопление в жилых домах, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях, а также на промышленных и административных объектах. Об этом сообщили в администрации городского округа Анадырь.

Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов.

Новый отопительный сезон в городе стартует уже через два месяца: муниципальное предприятие "Горкоммунхоз" планирует начать его в третьей декаде августа. До этого времени коммунальщики должны провести основные ремонтные работы на теплосетях, а также промывку теплообменников почти на всех центральных тепловых пунктах.