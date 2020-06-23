В Харбине начали строить новый индустриальный парк

Новости

Япония возобновит авиасообщение с Вьетнамом 10:04
Опрос: двое из троих молодых россиян за последние месяцы искали работу 09:59
Трамп назвал действия Обамы госизменой 09:58
Американский перспективный вертолет разогнался до 380 километров в час 09:58
В Якутии после утечки топлива завели дело о порче земли 09:55
Дозаправку Ту-95 сняли на видео из кабины 09:50
В Сочи задержали участников конфликта со стрельбой 09:49
Сербские лидеры летят в Москву на Парад Победы 09:48
Токийский "Диснейленд" возобновит работу в июле 09:47
Видео: АК-103 испытали безостановочной стрельбой 09:45
Стали известны регионы, где рождается больше всего детей 09:43
Ощипавших живого голубя уральских школьниц поставят на учет 09:31
В КЧР приступили к первому этапу снятия ограничений из-за COVID-19 09:22
В Ставрополе пятилетний мальчик выпал с восьмого этажа 09:17
Ученые разработали тест на рак по типу теста на беременность 09:17
В Подмосковье водитель пытался сбыть более 1,5 килограмма наркотиков 09:09
Geely может спасти Lifan от банкротства 09:00
В Кемерове четверо пострадали в ДТП со "скорой" 08:53
Наталья Сергунина: В Москве появился первый научно-производственный межотраслевой кластер 08:15
Машина на дровах. Восстановлена уникальная "полуторка" 08:01
Гидрометцентр РФ: Европейскую часть страны ждет аномальная жара 07:55
В МИД РФ раскрыли детали переговоров с США в Вене 07:26
"Диснейленд" в Токио готовится вновь принимать гостей 07:14
Эксперт заявил о снижении смертности от COVID-19 в России 07:00
Китай объявил о завершении создания глобальной системы навигации 06:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
23.06.2020 09:10
Проект: В регионах

В Харбине начали строить новый индустриальный парк

В Харбинском районе Хэйлунцзянской зоны свободной торговли официально началось строительство одного из сотен крупнейших проектов провинции Хэйлунцзян - "умного" индустриального парка "Чжунго Бэйяо".
Фото: Сайт "Партнеры" Фото: Сайт "Партнеры"
Фото: Сайт "Партнеры"

Парк займет площадь около 410 тысяч квадратных метров. Общий объем запланированных инвестиций - почти 10 миллиардов юаней, которые вложит фармацевтическая группа "Чжэньбаодао".

В Хэйлунцзянской зоне свободной торговли реализуют 40 новых проектов

Индустриальный парк будет сосредоточен на создании центра торговли лекарственным сырьем для китайской медицины, центра торговли фармацевтической интеллектуальной собственностью, базы штаб-квартиры фармацевтической торговли, инкубатора биомедицинских исследований и разработок, а также на развитии оздоровительного и культурного туризма. Кроме того, в "Чжунго Бэйяо" создадут единую систему торговли через интернет и в режиме оффлайн.

В результате формирования промышленной цепочки, объединяющей выращивание лекарственных растений, их обращение, производство препаратов, исследования, торговлю, культуру и туризм, будет образован крупномасштабный кластер индустрии здравоохранения с оборотом до 100 миллиардов юаней. В него войдут две-три тысячи предприятий, которые обеспечат трудоустройство более 30 тысяч человек.

В провинции Хэйлунцзян разом запустили несколько сотен проектов

Строительство "умного" индустриального парка в провинции Хэйлунцзян будет содействовать продвижению плана производства лекарств традиционной китайской медицины "1 + 1 + 9". Согласно плану, индустриальный парк в Новом районе Харбина станет головным для подразделений в девяти городах и уездах провинции. Эта структура обеспечит баланс спроса и предложения, а также совместное развитие индустрии лекарственных растений.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

Главное сегодня

В МИД РФ раскрыли детали переговоров с США в Вене
Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с КНР
В России возобновили чартеры по туристическим направлениям
Более 4,5 млн человек в мире вылечились от COVID-19
В Москву придет аномальная жара