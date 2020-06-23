В Харбине начали строить новый индустриальный парк

В Харбинском районе Хэйлунцзянской зоны свободной торговли официально началось строительство одного из сотен крупнейших проектов провинции Хэйлунцзян - "умного" индустриального парка "Чжунго Бэйяо".

Парк займет площадь около 410 тысяч квадратных метров. Общий объем запланированных инвестиций - почти 10 миллиардов юаней, которые вложит фармацевтическая группа "Чжэньбаодао".

Индустриальный парк будет сосредоточен на создании центра торговли лекарственным сырьем для китайской медицины, центра торговли фармацевтической интеллектуальной собственностью, базы штаб-квартиры фармацевтической торговли, инкубатора биомедицинских исследований и разработок, а также на развитии оздоровительного и культурного туризма. Кроме того, в "Чжунго Бэйяо" создадут единую систему торговли через интернет и в режиме оффлайн.

В результате формирования промышленной цепочки, объединяющей выращивание лекарственных растений, их обращение, производство препаратов, исследования, торговлю, культуру и туризм, будет образован крупномасштабный кластер индустрии здравоохранения с оборотом до 100 миллиардов юаней. В него войдут две-три тысячи предприятий, которые обеспечат трудоустройство более 30 тысяч человек.

Строительство "умного" индустриального парка в провинции Хэйлунцзян будет содействовать продвижению плана производства лекарств традиционной китайской медицины "1 + 1 + 9". Согласно плану, индустриальный парк в Новом районе Харбина станет головным для подразделений в девяти городах и уездах провинции. Эта структура обеспечит баланс спроса и предложения, а также совместное развитие индустрии лекарственных растений.