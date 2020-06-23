Новости

Япония возобновит авиасообщение с Вьетнамом 10:04
Опрос: двое из троих молодых россиян за последние месяцы искали работу 09:59
Трамп назвал действия Обамы госизменой 09:58
Американский перспективный вертолет разогнался до 380 километров в час 09:58
В Якутии после утечки топлива завели дело о порче земли 09:55
Дозаправку Ту-95 сняли на видео из кабины 09:50
В Сочи задержали участников конфликта со стрельбой 09:49
Сербские лидеры летят в Москву на Парад Победы 09:48
Токийский "Диснейленд" возобновит работу в июле 09:47
Видео: АК-103 испытали безостановочной стрельбой 09:45
Стали известны регионы, где рождается больше всего детей 09:43
Ощипавших живого голубя уральских школьниц поставят на учет 09:31
В КЧР приступили к первому этапу снятия ограничений из-за COVID-19 09:22
В Ставрополе пятилетний мальчик выпал с восьмого этажа 09:17
Ученые разработали тест на рак по типу теста на беременность 09:17
В Подмосковье водитель пытался сбыть более 1,5 килограмма наркотиков 09:09
Geely может спасти Lifan от банкротства 09:00
В Кемерове четверо пострадали в ДТП со "скорой" 08:53
Наталья Сергунина: В Москве появился первый научно-производственный межотраслевой кластер 08:15
Машина на дровах. Восстановлена уникальная "полуторка" 08:01
Гидрометцентр РФ: Европейскую часть страны ждет аномальная жара 07:55
В МИД РФ раскрыли детали переговоров с США в Вене 07:26
"Диснейленд" в Токио готовится вновь принимать гостей 07:14
Эксперт заявил о снижении смертности от COVID-19 в России 07:00
Китай объявил о завершении создания глобальной системы навигации 06:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
23.06.2020 09:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии после утечки топлива завели дело о порче земли

Текст: Владимир Таюрский

По факту утечки дизельного топлива в селе Аргахтах Среднеколымского района Якутии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ - порча земли.

Утечка была обнаружена вечером 21 июня при обходе работником территории дизельной электростанции АО "Сахаэнерго". Основной объем топлива успели перекачать в соседнюю емкость, при этом из поврежденного резервуара за землю вытекло не менее четырех тонн.

Фото: Денис Кожевников/ТАСС
СК завел дело о халатности из-за позднего сообщения о ЧП в Норильске

Создана следственно-оперативная группа. Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия также будет дана оценка действиям должностных лиц указанной организации, повлекшим загрязнение окружающей среды, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

По данным минэкологии республики, завершившем проверку по своей линии, площадь загрязнения составила 90 квадратных метров. Нефтепродукты дренажом просочились в реку Алазея - поврежденная емкость находится в 14 метрах от воды. По реке вдоль берега вниз по течению распространяется радужная пленка с характерным запахом.

Сейчас специалисты МЧС проводят работы по ликвидации аварии. Установлены боны по перехвату нефтепродуктов на воде, загрязненный участок засыпан абсорбентом.

В связи с тем, что объект АО "Сахаэнерго" и река Алазея подлежат федеральному надзору, материалы дела по подведомственности будут переданы в прокуратуру республики и управление Росприроднадзора по Якутии.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

В МИД РФ раскрыли детали переговоров с США в Вене
Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с КНР
В России возобновили чартеры по туристическим направлениям
Более 4,5 млн человек в мире вылечились от COVID-19
В Москву придет аномальная жара
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Видео: В Москве изъяли почти два килограмма кокаина