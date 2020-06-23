В Якутии после утечки топлива завели дело о порче земли

По факту утечки дизельного топлива в селе Аргахтах Среднеколымского района Якутии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ - порча земли.

Утечка была обнаружена вечером 21 июня при обходе работником территории дизельной электростанции АО "Сахаэнерго". Основной объем топлива успели перекачать в соседнюю емкость, при этом из поврежденного резервуара за землю вытекло не менее четырех тонн.

Создана следственно-оперативная группа. Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия также будет дана оценка действиям должностных лиц указанной организации, повлекшим загрязнение окружающей среды, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

По данным минэкологии республики, завершившем проверку по своей линии, площадь загрязнения составила 90 квадратных метров. Нефтепродукты дренажом просочились в реку Алазея - поврежденная емкость находится в 14 метрах от воды. По реке вдоль берега вниз по течению распространяется радужная пленка с характерным запахом.

Сейчас специалисты МЧС проводят работы по ликвидации аварии. Установлены боны по перехвату нефтепродуктов на воде, загрязненный участок засыпан абсорбентом.

В связи с тем, что объект АО "Сахаэнерго" и река Алазея подлежат федеральному надзору, материалы дела по подведомственности будут переданы в прокуратуру республики и управление Росприроднадзора по Якутии.