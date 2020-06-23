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23.06.2020 11:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Находке сняли пропускной режим по COVID-19

Текст: Анна Бондаренко

Во вторник губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом объявил, что в Находке, где были введены жесткие ограничения из-за распространения COVID-19, снимается пропускной режим, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Въезд в Находкинский городской округ был закрыт из-за вспышки коронавируса в мае. 6 июня в было решено частично смягчить ограничительные меры - горожанам разрешили гулять, заниматься на улице физкультурой, но обязательно в масках.

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Кроме того, губернатор озвучил еще одно важное решение: с завтрашнего дня в крае начнут работу экскурсионные парки и гостиницы, которые проверили административные комиссии.

"С завтрашнего дня они смогут работать в полном объеме, сохраняя "социальное дистанцирование" граждан, перчаточно-масочный режим. Также открываются ландшафтные и исторические парки. Снимаем пропускной режим с Находки", - сказал Олег Кожемяко, отметив, что, если тенденция к снижению количества случаев COVID-19 сохранится, к выходным будут открыты летние кафе.

Поэтапно планируется переходить к открытию фитнес-клубов, больших магазинов, других предприятий.

"При этом необходимо усилить работу административных комиссий, в том числе в сфере общественного транспорта. Вспышек заболевания допустить нельзя", - цитирует его слова пресс-служба.

За минувшие сутки в Приморье отмечено 85 новых случаев COVID-19. Вчера эта цифра была равно 90.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Пандемия коронавируса COVID-19

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