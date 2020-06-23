Видео: Медведица атаковала машину на трассе в Хабаровском крае

Медведица набросилась на автомобиль, ехавший по трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Атаку хищницы заснял видеорегистратор.

Судя по всему, медведица напала на транспорт, защищая своего детеныша. Вероятно, они лакомились сбитым на дороге животным, но автомобиль нарушил их планы.

Как сообщает автор видео, никто не пострадал. Машина получила небольшие повреждения, а звери скрылись в темноте.

Тем временем в регионе отмечают очередные случаи выхода косолапых к людям. Так, близ села Джуен в Амурском районе медведя заметили на санкционированной сельской свалке. По мнению охотоведов, животное пришло за едой - рыбы в реках еще мало, ягода еще тоже не созрела.

К счастью, зверь оказался неагрессивным и скрылся в тайге при появлении людей.