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23.06.2020 05:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: Медведица атаковала машину на трассе в Хабаровском крае

Текст: Юлия Гарднер

Медведица набросилась на автомобиль, ехавший по трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Атаку хищницы заснял видеорегистратор.

Фото: iStock
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Судя по всему, медведица напала на транспорт, защищая своего детеныша. Вероятно, они лакомились сбитым на дороге животным, но автомобиль нарушил их планы.

Как сообщает автор видео, никто не пострадал. Машина получила небольшие повреждения, а звери скрылись в темноте.

Тем временем в регионе отмечают очередные случаи выхода косолапых к людям. Так, близ села Джуен в Амурском районе медведя заметили на санкционированной сельской свалке. По мнению охотоведов, животное пришло за едой - рыбы в реках еще мало, ягода еще тоже не созрела.

К счастью, зверь оказался неагрессивным и скрылся в тайге при появлении людей.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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