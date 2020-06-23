Фестиваль документального кино "Флаэртиана" перенесен на зиму

Новости

На Вологодчине сожитель женщины ответит в суде за истязание ее сына 16:07
Вышел тизер сериала "Текст. Реальность" 16:03
Штрафы за неприменение касс в транспорте отложены до октября 16:02
Honda прекращает производство Civic 16:00
Московские спортсмены отмечают Олимпийский день 15:47
В Москве нашли квартиру с младенцами, предназначенными для продажи 15:35
Норвежский пенсионер купил Mclaren: он не смог себе позволить Ford 15:31
Путин с зарубежными лидерами возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата 15:26
На новых BMW приборка и экран мультимедиа будут как у Mercedes 15:24
В Минске выпустили первую в мире монету с вертлявой камышовкой 15:18
ОП РФ внесла в базу 380 тысяч наблюдателей 15:17
ЦОДД Москвы рекомендует отказаться от поездок в центр города 15:16
Описана редчайшая аномалия мозга, из-за которой нельзя видеть цифры 15:11
Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман выписан из больницы после COVID-19 15:06
Подлодка "Петропавловск-Камчатский" выполнила погружение на 190 метров 15:01
В Казани вакцину от COVID-19 начали тестировать на животных 15:00
В ЮАР раскопали останки гигантских росомах 14:56
С челябинским смогом намерены бороться озеленением крыш 14:45
Вышел трейлер фильма Франсуа Озона "Лето 85-ого" 14:42
У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание 14:42
В Пекине за полторы недели провели около трех млн тестов на коронавирус 14:41
В Петрозаводске подросток угнал ночью такси вместе со спящим водителем 14:38
В России заработает цифровая платформа по контролю за нацпроектами 14:36
Трамп распорядился лишать свободы осквернителей памятников на срок до 10 лет 14:31
В магазинах могут разрешить переводы и платежи на кассах 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
23.06.2020 14:54
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фестиваль документального кино "Флаэртиана" перенесен на зиму

Текст: Светлана Мазурова
Международный фестиваль документального кино "Флаэртиана" в связи с коронавирусом перенесен на декабрь. Как сообщает оргкомитет, он пройдет с 11 по 17 декабря. Обычно "Флаэртиана" проходила в конце сентября.
Фото: МКФ "Флаэртиана" Фото: МКФ "Флаэртиана"
Фото: МКФ "Флаэртиана"

- Все крупные фестивали сейчас отменяют или переносят. Мы считаем, что проводить такое событие в онлайн - малоэффективно, так как главное для нас - это встречи на фестивале со зрителями и профессионалами кино, - говорит президент фестиваля Павел Печенкин. - Так получилось, что наш 20-й фестиваль выпал на такой незабываемый год для всей планеты Земля. Это намек на то, чтобы мы ценили друг друга и радость общения.

Фото: youtube.com
Вышел тизер к экранизации романа Айзека Азимова "Основание"

По традиции в Перми состоятся три конкурса: международный, российский и студенческий. Кроме того, пройдут тренинг и питчинг кинопроектов Flahertiana Forum для документалистов из России и стран Восточного партнерства.

Среди специальных событий юбилейного двадцатого фестиваля - ретроспектива лучших фильмов за всю историю кинофорума.

Команда фестиваля надеется, что эпидемиологическая ситуация в России и во всем мире позволит провести кинопоказы в привычном формате. Во время фестиваля будут приняты все необходимые меры по организации кинопоказов и мастер-классов, чтобы здоровье зрителей и участников киносмотра были в безопасности.

К слову

Все фильмы фестиваля "Флаэртиана" соответствуют эстетике первого фильма американского кинорежиссера, одного из основоположников и классиков мирового документального кино Роберта Флаэрти (1884-1951) "Нанук с Севера".

Главный метод "флаэртиановского" кино - длительное наблюдение, "привычная камера". Главный герой проживает на экране часть своей жизни, и она запечатлевается такой, какая есть на самом деле.

Культура Кино и ТВ Документальное кино Культура Кино и ТВ Мировое кино Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Песков заявил о судьбоносности поправок к Конституции
Кремль объяснил решение ряда лидеров не приезжать на Парад Победы
Собянин: Пандемия стала серьезным испытанием для спортсменов
За сутки в России подтверждено 7425 случаев COVID-19 в 84 регионах
Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии в России в течение трех лет
Басинский: Запрещая "Унесенные ветром", США повторяют опыт советского прошлого
Как пандемия изменила читательские предпочтения в разных странах мира