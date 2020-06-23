Фестиваль документального кино "Флаэртиана" перенесен на зиму

- Все крупные фестивали сейчас отменяют или переносят. Мы считаем, что проводить такое событие в онлайн - малоэффективно, так как главное для нас - это встречи на фестивале со зрителями и профессионалами кино, - говорит президент фестиваля Павел Печенкин. - Так получилось, что наш 20-й фестиваль выпал на такой незабываемый год для всей планеты Земля. Это намек на то, чтобы мы ценили друг друга и радость общения.

По традиции в Перми состоятся три конкурса: международный, российский и студенческий. Кроме того, пройдут тренинг и питчинг кинопроектов Flahertiana Forum для документалистов из России и стран Восточного партнерства.

Среди специальных событий юбилейного двадцатого фестиваля - ретроспектива лучших фильмов за всю историю кинофорума.

Команда фестиваля надеется, что эпидемиологическая ситуация в России и во всем мире позволит провести кинопоказы в привычном формате. Во время фестиваля будут приняты все необходимые меры по организации кинопоказов и мастер-классов, чтобы здоровье зрителей и участников киносмотра были в безопасности.

К слову

Все фильмы фестиваля "Флаэртиана" соответствуют эстетике первого фильма американского кинорежиссера, одного из основоположников и классиков мирового документального кино Роберта Флаэрти (1884-1951) "Нанук с Севера".

Главный метод "флаэртиановского" кино - длительное наблюдение, "привычная камера". Главный герой проживает на экране часть своей жизни, и она запечатлевается такой, какая есть на самом деле.