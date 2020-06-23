Жительница Нижегородской области 26 лет не выпускала дочь из дома

Жительница деревни в Вачском районе 26 лет не выпускала из дома свою дочь, которой в этом году исполнилось 42 года. Таким образом мать хотела уберечь ее от опасностей.

Об этом РИА Новости рассказал глава администрации Арефинского сельсовета Вачского района Василий Товарнов.

По его словам, эта история началась, когда девочка только закончила восьмой класс. Тогда мать начала удерживать ее дома. Дочь не пошла ни учиться, ни работать.

Когда женщина вышла на пенсию, то семья стала вести совершенно замкнутый образ жизни. Глава администрации сообщил, что пытался наладить с ними контакт, но безрезультатно. Женщинам также пытались помочь сотрудники администрации, соцзащиты, местный участковый, однако их даже не пускали на порог.

На минувшей неделе мать заболела, ее госпитализировали. И тогда дочь решила выйти из дома.

- Надежда сама вчера у меня была в администрации. Часа полтора мы со специалистами разговаривали с ней. Хотели покормить, приготовили бутерброды, но она ничего у нас не стала есть. Но она в разуме. Говорит: "Мне нужна работа, мне нужен паспорт". Но человек 26 лет не выходил в белый свет… Я позвонил в Вачу, чтобы ждали ее - хотел отвезти ее в больницу пройти медобследование, в соцзащиту, чтобы куда-то определить ее. Она - ни в какую, боится, - рассказал Василий Товарнов.

Дочь объяснила, что сначала мать никуда ее не пускала, а затем она привыкла и перестала пытаться вырваться. По мнению Василия Товарнова, сейчас женщине необходима помощь психолога, чтобы помочь ей адаптироваться к жизни.

В управлении соцзащиты Вачского района пояснили, что неоднократно предлагали оформить паспорт дочери, приносили женщинам одежду, постельное белье, посуду и даже мебель. Однако те отказывались, говорили, что живут, как им нравится.

- На основании какого нормативного акта мы можем принудительно заставить, если они не признаны невменяемыми? - говорит начальник отдела предоставления социальных услуг управления соцзащиты населения Вачского района Лариса Михеева.