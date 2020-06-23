Пермский бизнес сможет брать займы при наличии долгов по налогам

Малый и средний бизнес Пермского края сможет брать льготные займы при задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам до 50 тысяч рублей, а для получения субсидии в пять миллионов рублей теперь нужны всего восемь документов.

Сейчас при минимальной задолженности и соблюдении остальных критериев заявка на заем будет рассмотрена и одобрена в течение семи дней. Фото: Администрация губернатора Пермского края

Об этом стало известно 22 июня, на заседании оперативного штаба по поддержанию экономической стабильности. Доступ к финансовым ресурсам расширили по инициативе главы региона Дмитрия Махонина.

Льготные займы для малого и среднего бизнеса предоставляет Микрофинансовая организация Пермского края. Раньше при самой минимальной задолженности по обязательным платежам комиссия отклоняла заявку или отправляла на доработку. С учетом всех процедур на это уходило несколько недель. Сейчас при минимальной задолженности и соблюдении остальных критериев заявка на заем будет рассмотрена и одобрена в течение семи дней.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что важно не просто принять региональные меры поддержки, важно чтобы предприниматели могли ими воспользоваться.

- Разрабатываемые правительством меры призваны поддержать бизнес, поэтому и пользоваться ими должно быть просто, буквально "по одному клику". Чем быстрее предприниматели оправятся от последствий пандемии, тем скорее восстановится краевая экономика, - обозначил необходимость новой меры поддержки МСП глава Прикамья.

По словам руководителя Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Екатерины Макаренко, при упрощении процедур учитывались обращения представителей бизнес-сообщества за последние несколько месяцев.

- Для пермского бизнеса это беспрецедентные меры. Кроме того, мы сократили пакет необходимых документов при подаче заявки. Исключили из обязательного перечня копии кассовой книги, управленческой или бухгалтерской отчетности, договор аренды и смету расходов. Также налоговые декларации за текущий и предыдущий год теперь предоставляются в электронном виде, а бухгалтерскую отчетность, вместо трех лет, теперь можно подавать за два года, - говорит Екатерина Макаренко.

Чаще всего предприниматели берут "Антикризисный" заем - от 300 тысяч до 3 миллионов рублей под три процента годовых, и "Зарплатный" заем - от 150 тысяч до 1 миллиона рублей под 1,5 процента. В обоих случаях деньги можно получить сейчас, а начать отдавать через полгода - действует отсрочка до 6 месяцев.

На оба льготных займа предприниматели подали заявки на общую сумму 151,4 миллиона рублей.

Напомним, сократить количество документов, необходимых для получения поддержки, поручил глава региона на онлайн-форуме "Пермский бизнес-климат: пути развития в новых реалиях", в котором участвовали около 1500 представителей бизнес-сообщества региона.

Также Агентство по развитию МСП упростило процедуру заявки на госсубсидию для возмещения затрат по приобретению оборудования. С ней предприниматели могут получить до пяти миллионов рублей господдержки. Из обязательного перечня исключили технико-экономическое обоснование приобретения оборудования и сопроводительное письмо. Теперь для участия в конкурсе субсидии предпринимателю достаточно подать восемь документов. Субсидию уже получили 95 предприятий региона, в результате за последние два года в регионе создано более 330 новых рабочих мест.

По итогам рассмотрения вопроса Дмитрий Махонин поручил Агентству по развитию МСП продолжить работу по упрощению процедуры получения поддержки предпринимателями.

Участником оперативного штаба стал также президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин. По его словам, механизм индивидуальной работы с инвесторами и открытость предпринимательским сообществам помогут бизнесу Пермского края быстрее выйти из кризиса после пандемии.