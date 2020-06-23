Спасет ли приволжские рестораны разрешение работать в "летнем" режиме

В регионах начали открывать заведения общепита. Пока достаточно осторожно: с кучей ограничений и предписаний. Теперь вопрос в том, решатся ли посетители пренебречь самоизоляцией ради удовольствия посидеть в кафе.

Недосолили с процентами

Согласно указу нижегородского губернатора, полноценно работать общепит сможет только на третьем этапе снятия ограничений. А до него, судя по ежедневной статистике заболеваний, еще далеко. Рестораны могут работать только навынос и на доставку. Однако теперь им разрешено обслуживать гостей на летних верандах, установку которых разрешили еще в начале июня. Городская администрация упростила процедуру согласования: если прошлогодний проект веранды не претерпел существенных изменений, то достаточно подать электронную заявку.

На днях владельцы ресторанного бизнеса, управляющие предприятиями общепита и шеф-повара опубликовали открытое письмо в адрес главы региона.

"В настоящее время мы находимся на грани разорения и банкротства. Наши беды начались 16 марта, ровно три месяца назад после выхода указа, который ограничил посадку в наших заведениях до 30 процентов. С этого дня посещаемость заведений упала в два и более раз. С 28 марта наши рестораны закрылись полностью. Часть предприятий начали работать на доставку и самовывоз, но это лишь позволило выплачивать заработную плату занятым в этом процессе (как правило, две смены по три человека) и частично покрывать коммунальные платежи. Доставка в подавляющем числе случаев (за исключением ресторанов, которые ранее специализировались на этом) не дала возможности полностью платить аренду, коммуналку, зарплату всем сотрудникам и тем более получать прибыль", - говорится в тексте письма.

В Нижнем Новгороде насчитывается более 1000 мест общественного питания, где трудится порядка 30 тысяч человек. Обращение собрало свыше 1200 подписей. Его, в частности, поддержал бизнес-омбудсмен Нижегородской области Павел Солодкий. "Многие рестораны не смогли получить поддержку в виде субсидий на заработную плату и компенсацию коммунальных платежей, потому что у них есть лицензии на продажу алкоголя. Мы видим, что в Москве и Московской области, на которые мы ориентировались при введении ограничительных мер в связи с коронавирусом, сегодня открыли летние веранды и рестораны начали работать, пусть и не в полную силу, но это уже шаг к возвращению в обычную жизнь", - написал он на своей странице в Facebook.

Региональные власти отреагировали весьма оперативно. Через пару дней губернатор внес в указ изменения, разрешающие начать работу не только на летних верандах, но и в закрытых помещениях. Условий несколько. Первое - подключиться к системе видеоаналитики, контролирующей исполнение санитарно-эпидемических требований (ранее это сделали салоны красоты, пожелавшие возобновить работу). Второе - заполняемость помещений не должна превышать 30 процентов от общего числа посадочных мест. За одним столиком могут находиться не более четырех человек.

- Не предполагается никаких штрафов или других чувствительных санкций, максимум - недолгая приостановка работы до устранения нарушений. Остальные смогут работать на открытых площадках и ждать следующих этапов снятия ограничений, - пояснил Глеб Никитин.

Глава представительства Федерации рестораторов и отельеров Нижнего Новгорода Александр Котюсов поблагодарил власти за быструю реакцию на обращение. "Это реальная помощь для всех предприятий общественного питания региона. Это возможность всем нам начинать привычную жизнь и выходить из изоляции", - написал он.

Переборщили с запретами

В Кировской области летним кафе разрешили работать с 16 июня, но при этом требования, прописанные в соответствующем постановлении, оказались жестче, чем у федерального Роспотребнадзора. В частности, за столом - не более двух человек (если только это не члены одной семьи), запрет на банкеты, фуршеты и шведский стол.

Но наибольшее возмущение бизнеса вызвали "еженедельное тестирование на коронавирус сотрудников, обслуживающих посетителей, осуществляющих приготовление пищи и доставку" и "обязательное использование одноразовой посуды, приборов и меню". Как посчитали предприниматели, одно только тестирование сотрудников обойдется заведению в среднем около 10 тысяч рублей на человека в месяц.

По словам депутата Заксобрания Кировской области, а заодно и руководителя сети предприятий общепита Павла Дорофеева, такие ограничения неприемлемы. Или, поскольку предприятие платит отчисления в соцстрах, пусть эти расходы возьмет на себя ФОМС. А "вешать" ответственность на работодателей или сотрудников в такой тяжелый период неправильно.

- Даже существующие ограничения - расстояние между столами, максимально допустимое количество посадочных мест - уже снижают рентабельность в несколько раз, - говорит он. - Непонятно и то, сколько людей может быть за одним столом. Например, как определить, семья пришла к нам в гости или нет? Мы же не полиция, не можем потребовать у них документы.

Многих удивил и переход на одноразовую посуду. Рестораторы просто не могут представить, что клиенты, привыкшие к определенному уровню обслуживания, будут есть изысканные блюда из одноразовых тарелок пластмассовыми вилками и пить дорогое вино из таких же стаканчиков.

По их мнению, поставленные условия делают открытие летних площадок нерентабельным. Некоторые прямо назвали это профанацией. Поскольку власти формально вроде бы разрешили открывать кафе, но на самом деле это бессмысленно.

Неожиданно для многих областная власть отреагировала на этот раз оперативно, убрав из постановления два самых одиозных пункта. Тесты на коронавирус для сотрудников общепита из обязательных стали рекомендованными. А использование пластиковой посуды необходимо в случаях, если в заведении нет посудомоечной машины.

По словам владелицы сети кафе Юлии Долгоаршинных, отмена этих ограничений - безусловно, огромный плюс:

- К сожалению, у меня "летника" нет, поэтому я очень жду открытия всего общепита. Мы всегда выполняли требования Роспотребнадзора и готовы делать это дальше, только бы уже разрешили работать! .

Комментарий

Юрий Попов, председатель ассоциации поддержки развития общественного питания Нижегородской области "Есть!":

- Ресторан имеет право использовать только 30 процентов площади торгового зала, а арендная плата начисляется за всю. Решение - переход на процент от оборота. Но для этого нужна добрая воля арендодателя. Если такого не произойдет, ресторан будет вынужден закрыться. Думаю, что посетители пойдут на летние веранды. Проблема в том, что после краткосрочной эйфории начнутся закрытия. Я знаю, что в Москве многие открываются на лето, а дальше закрываются. Установка летних веранд - это дорогостоящее мероприятие. Привезти материалы, сколотить подиумы, повесить тенты, и те и другие должны соответствовать противопожарным нормам, - это серьезные траты, для многих сейчас непозволительные. Отрасли мог бы помочь целый комплекс мер. Разрешить увольнять сотрудников. Этот персонал поставить на биржу с сохранением заработной платы. Отменить коммунальные расходы, дать льготы по кредитам, арендные каникулы. Но это серьезные затраты, на которые государство вряд ли пойдет. Самое страшное то, что люди побежали из профессии в курьеры, продавцы, строители. Прогнозы сейчас давать бессмысленно.