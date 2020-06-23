Стали известны даты турнира среди обладателей Кубка Гагарина в Казани

Хоккейный клуб "Ак Барс" планирует провести в Казани новый летний предсезонный турнир, в котором должны принять участие все победители Кубка Гагарина в истории КХЛ. По графику предсезонной подготовки, опубликованному командой "Салават Юлаев" стали понятны сроки его проведения: с 19 по 23 августа.

Помимо уфимцев на участие в соревнованиях согласился и магнитогорский "Металлург". Учитывая дефицит массовых спортивных зрелищных мероприятий интерес к данному событию среди хоккейных болельщиков обеспечен. Однако, пока нет никакой информации, каким образом и в каком количестве их будут пускать на "Татнефть - Арену".

Кубок Гагарина стартовал с сезона 2008/09 годов, и чемпионами лиги становились шесть команд: "Ак Барс" (трижды), московское "Динамо", "Металлург", СКА (все - по два раза), ЦСКА и "Салават Юлаев" (по разу).