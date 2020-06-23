Ученые разработали тест на рак по типу теста на беременность

Группа ученых-биологов Пермского государственного национального исследовательского университета разработала модельную тест-систему для диагностики рака простаты с использованием углеродных наночастиц.

- На поверхности этих частиц находятся распознающие элементы, способные образовывать связи с мишенью, в данном случае - с простатспецифическим антигеном. Принцип работы нового анализа подобен тесту на беременность. Тест-полоска помещается в исследуемый образец, например, в плазму крови. При положительном результате появляются две окрашенные точки или полоски, а при отрицательном - одна, - пояснила автор проекта, выпускница биологического факультета ПГНИУ Мария Кропанева.

В настоящее время ученые ПГНИУ и Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН работают над автоматизацией некоторых этапов подготовки тест-полосок, чтобы ускорить их производство, улучшить точность и воспроизводимость результатов. Данные, полученные в ходе исследования, послужат для создания тест-систем для диагностики других заболеваний.