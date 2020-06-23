В Казани вакцину от COVID-19 начали тестировать на животных

Казанский (Приволжский) федеральный университет приступил к тестированию вакцины против нового коронавируса на лабораторных животных. По словам директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберта Ризванова, испытания начались на этой неделе. .

О старте испытаний сообщил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов. По его словам, вакцина разрабатывается на основе ДНК-технологий и в вузе надеются, что в ближайшие два месяца можно будет получить результаты по ее эффективности. Правда, пока только на подопытных животных.

Одновременно, ученые создают тест-системы для выявления антител. Эти два проекта отчасти связаны друг с другом, поскольку для того, чтобы правильно оценить работу вакцины, нужно определить, появляются ли в крови у подопытных животных антитела против коронавируса.

- Но в то же время разработка тест-системы нужна и для практического здравоохранения, - отметил Альберт Ризванов.