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23.06.2020 14:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Самарской области стартапам дан "зеленый свет"

Текст: Наталья Саванкова (Самара)
Правительство Самарской области поможет разработчикам стартапов воплотить свои идеи в жизнь, в том числе стать резидентами ТОСЭР.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В региональном минэкономразвития подвели итоги конкурса на реализацию проекта по формированию компетенций в сфере коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Победителем признана ассоциация "Некоммерческое партнерство Региональный центр инноваций" (StartupSamara).

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.
В Самарской области создана качественная инфраструктура для инноваций

Компания создана в 2013 году для развития инвестиционного сообщества и участия в корпоративных акселерационных программах. Опыт компании по развитию региональной инновационной экосистемы включен в сборник лучших практик по ключевым направлениям развития кластеров, а также в сборник лучших региональных практик Ассоциации инновационных регионов России.

На сегодня система поддержки инноваций Самарской области считается одной из наиболее развитых в России.

- Мероприятия Регионального центра инноваций создают основу для инновационной экосистемы региона. Один из главных ее принципов - инновационные разработки не должны складываться в стол. Молодые люди должны не бояться начинать свое дело и смело погружаться в технологическое предпринимательство. На запланированных мероприятиях все желающие смогут получить знания, необходимые каждому предпринимателю - от базовых до глубинных, необходимых для решения многих вопросов, - пояснил министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.

При работе со стартапами используется специальная технология, здесь нет места бизнес-плану, чаще применяются бизнес-моделирование и проверка гипотезы. Процессу генерации идей и бизнес-моделированию посветят специальные семинары. Также будут проработаны юридические темы, вопросы работы с командой, маркетинга, брендинга и продвижения. Отдельные занятия направлены на привлечение финансирования и знакомство с устройством венчурного рынка: работе с корпорациями, акселераторами, грантами и инвесторами.

После того, как участники обучения получат базовые знания, они смогут претендовать на гранты, обратиться за поддержкой в технопарки и бизнес-инкубаторы. При этом на каждом этапе реализации проекта им гарантирована поддержка местной власти.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
ОЭЗ "Тольятти" официально вошла в границы Тольятти

Взаимодействие с инвесторами в Самарской области осуществляется на всех этапах - от идеи создания бизнеса до поддержки инвестпроектов после их запуска. Напрямую с инвесторами в режиме "одного окна" работает специально созданная структура - Агентство по привлечению инвестиций (АПИ). Каждому проекту назначается куратор и ответственный исполнитель, которые осуществляют сопровождение на всех этапах в соответствии с утвержденным графиком.

Информационные технологии пользуются отдельным вниманием региональных властей. Один из проектов генерального директора группы компаний "InfoWatch" Натальи Касперской сейчас реализуется в ТОСЭР "Тольятти".

- Честно признаться, мы с коллегами впечатлены Тольятти и Самарой, - отметила Наталья Касперская. - Видно, что в этом регионе жизнь бьет ключом. Нас заинтересовали меры поддержки, которые представляются резидентам ТОСЭР "Тольятти", особенно сниженные ставки по социальному налогу. Не секрет, что в IT-индустрии основные затраты приходятся на фонд оплаты труда, и таких условий, как в Тольятти нет больше нигде. Поэтому мы с коллегами проработали вопрос о сотрудничестве с Самарской областью.

Контакт

Следить за мероприятиями Регионального центра инноваций можно в социальных сетях, на сайте startupsamara.ru, единое окно для инвесторов - investinsamara.ru

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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