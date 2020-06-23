В Ульяновской области создадут новые рабочие места в АПК

В Ульяновской области реализуется инвестиционный проект по строительству причальной стенки и элеватора погрузки зерна для отправки в баржах по Волге. Он позволит увеличить экспорт зерновых и создать новые рабочие места в отрасли.

Первые три судна общим объемом 5300 тонн зерна уже отчалили от берега. Построена бетонная причальная стенка длиной 85 метров, смонтирована нория производительностью сто тонн в час, установлены шесть зернохранилищ общим объемом шесть тысяч тонн.

На инвестиционной площадке в селе Старая Майна побывали глава региона Сергей Морозов и заместитель председателя правительства - министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин.

Сегодня экспорт зерна является драйвером отрасли сельского хозяйства. Но для наращивания объемов экспорта необходимо модернизировать существующую инфраструктуру и логистику.

- Направление, которому должно быть уделено внимание в первую очередь, - это глубокая переработка зерна на территории Ульяновской области, - говорит губернатор Сергей Морозов. - В рамках текущей структуры производства, логистики и сбыта выйти на целевой показатель по увеличению объема экспорта сложно. Предстоит большая работа по созданию новой товарной массы, строительству и реконструкции элеваторов, развитию транспортно-логистической системы, устранению тарифных и нетарифных барьеров на целевых рынках, продвижению нашей продукции за рубеж.

Реализация инвестпроекта в Старой Майне будет завершена в этом году. Инвесторы и представители местной власти обсудили дальнейшее развитие инфраструктуры, прежде всего, ремонт дороги к предприятию.

Инвестор рассказал, что проект предполагает не только ввод в эксплуатацию зернохранилищ, монтаж норий и элеваторов для нужд зернового терминала в Старой Майне, но и строительство зернохранилищ и монтаж зерносушилки производительностью 30 тонн в час в поселке Сурское, приобретение необходимого оборудования. Это позволит укрепить и расширить производственную базу, внедрить новые технологии, расширить рынок сбыта. Инвестор планирует также обрабатывать более пяти тысяч гектаров полей в Сурском районе Ульяновской области.

Как сообщил заместитель председателя правительства - министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин, реализация проекта позволит создать 30 новых рабочих мест и увеличит объемы экспорта зерна за границу, что положительно скажется на выполнении показателей национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

- Планируется поставлять зерно в Турецкую Республику, Исламскую Республику Иран, Казахстан. В настоящее время разработана дорожная карта. Кроме того, инициатор программы готовит пакет документов на получение статуса особо значимого инвестиционного проекта, - пояснил Михаил Семенкин.

Напомним, региональный проект "Экспорт продукции АПК Ульяновской области" входит в нацпроект "Международная кооперация и экспорт", который реализуется по поручению Президента РФ. Для Ульяновской области к 2024 году необходимо увеличить производство зерна до 1,8 миллиона тонн. В этом году регион должен произвести зерна в 1,2 миллиона тонн, масличных - 335 тысяч тонн. Ульяновская область входит в число 30 лучших субъектов Российской Федерации, урожай в которых ежегодно превышает миллион тонн зерна. Так, в прошлом году собрали более 1,1 миллиона тонн зерна. Такого объема достаточно для обеспечения внутренних потребностей региона - она составляет 800 тысяч тонн в год, и для реализации экспортного потенциала АПК.

Несмотря на все ограничения, сложившиеся из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране и мире, принимаются усилия, направленные на рост экспортного потенциала зерна. Региональным Минсельхозом разработан проект долгосрочной стратегии развития зернового комплекса Ульяновской области до 2035 года, в котором особое внимание уделяется приоритетным направлениям развития зернового комплекса.