В Ульяновской области создадут новые рабочие места в АПК

Новости

"Ниган" из "Ходячих мертвецов" может стать еще одним Бэтменом 19:14
Миронов спрогнозировал снижение НФДЛ для бедных россиян 19:06
ЦИК усилил контроль за выдачей бюллетеней на голосовании по Конституции 18:55
Врачи назвали процент детей, у которых есть антитела к коронавирусу 18:39
В Петербурге жителям хрущевок велели убрать остекление с балконов 18:33
В Госдуме оценили решение по увеличению ставки НДФЛ для обеспеченных 18:30
Новую выплату на детей назначат в беззаявительном порядке 18:30
Путин объявил реформу налогообложения зарубежных активов предпринимателей 18:23
В Томске возбудили несколько дел о взяточничестве в мэрии 18:23
Вооруженный налет на банк в Воронеже попал на видео 18:23
Путин заявил о выделении регионам помощи на борьбу с последствиями пандемии 18:18
Таинственные каменные круги обнаружены в Индии 18:12
На участках для голосования в Москве обеспечат санитарную безопасность 18:08
В Петербурге умерла звезда балета Светлана Ефремова 18:06
Семьи, где родители потеряли работу, продолжат получать выплаты на ребенка 18:05
Кроссовер Jaguar I-Pace научился быстрее заряжаться 18:04
В Барселоне медикам подарили "заряженные музыкой" цветы 18:00
Путин предложил продлить до 15 сентября выплаты соцработникам 17:46
Под Рязанью появится центр для разработки вакцин 17:42
Купе-кроссовер Haval получил новый мотор и подешевел 17:32
Путин: Россия лидирует по количеству тестов на COVID-19 среди крупных стран 17:28
Костромская семья отдала "экстрасенсам" почти миллион рублей 17:25
В Адыгее вдове ветерана войны вернули похищенный орден 17:23
Артефакты древней цивилизации найдены на берегу реки Иордан 17:21
В Германии запрещена очередная правоэкстремистская группировка 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
23.06.2020 17:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Ульяновской области создадут новые рабочие места в АПК

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
В Ульяновской области реализуется инвестиционный проект по строительству причальной стенки и элеватора погрузки зерна для отправки в баржах по Волге. Он позволит увеличить экспорт зерновых и создать новые рабочие места в отрасли.

Первые три судна общим объемом 5300 тонн зерна уже отчалили от берега. Построена бетонная причальная стенка длиной 85 метров, смонтирована нория производительностью сто тонн в час, установлены шесть зернохранилищ общим объемом шесть тысяч тонн.

На инвестиционной площадке в селе Старая Майна побывали глава региона Сергей Морозов и заместитель председателя правительства - министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин.

Фото: Пресс-служба минсельхоза Ульяновской области
В Ульяновской области нарастят мощности для экспорта продукции АПК

Сегодня экспорт зерна является драйвером отрасли сельского хозяйства. Но для наращивания объемов экспорта необходимо модернизировать существующую инфраструктуру и логистику.

- Направление, которому должно быть уделено внимание в первую очередь, - это глубокая переработка зерна на территории Ульяновской области, - говорит губернатор Сергей Морозов. - В рамках текущей структуры производства, логистики и сбыта выйти на целевой показатель по увеличению объема экспорта сложно. Предстоит большая работа по созданию новой товарной массы, строительству и реконструкции элеваторов, развитию транспортно-логистической системы, устранению тарифных и нетарифных барьеров на целевых рынках, продвижению нашей продукции за рубеж.

Реализация инвестпроекта в Старой Майне будет завершена в этом году. Инвесторы и представители местной власти обсудили дальнейшее развитие инфраструктуры, прежде всего, ремонт дороги к предприятию.

Инвестор рассказал, что проект предполагает не только ввод в эксплуатацию зернохранилищ, монтаж норий и элеваторов для нужд зернового терминала в Старой Майне, но и строительство зернохранилищ и монтаж зерносушилки производительностью 30 тонн в час в поселке Сурское, приобретение необходимого оборудования. Это позволит укрепить и расширить производственную базу, внедрить новые технологии, расширить рынок сбыта. Инвестор планирует также обрабатывать более пяти тысяч гектаров полей в Сурском районе Ульяновской области.

Как сообщил заместитель председателя правительства - министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин, реализация проекта позволит создать 30 новых рабочих мест и увеличит объемы экспорта зерна за границу, что положительно скажется на выполнении показателей национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Ульяновской области
В Ульяновской области подвели итоги нацпроекта по кооперации и экспорту

- Планируется поставлять зерно в Турецкую Республику, Исламскую Республику Иран, Казахстан. В настоящее время разработана дорожная карта. Кроме того, инициатор программы готовит пакет документов на получение статуса особо значимого инвестиционного проекта, - пояснил Михаил Семенкин.

Напомним, региональный проект "Экспорт продукции АПК Ульяновской области" входит в нацпроект "Международная кооперация и экспорт", который реализуется по поручению Президента РФ. Для Ульяновской области к 2024 году необходимо увеличить производство зерна до 1,8 миллиона тонн. В этом году регион должен произвести зерна в 1,2 миллиона тонн, масличных - 335 тысяч тонн. Ульяновская область входит в число 30 лучших субъектов Российской Федерации, урожай в которых ежегодно превышает миллион тонн зерна. Так, в прошлом году собрали более 1,1 миллиона тонн зерна. Такого объема достаточно для обеспечения внутренних потребностей региона - она составляет 800 тысяч тонн в год, и для реализации экспортного потенциала АПК.

Несмотря на все ограничения, сложившиеся из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране и мире, принимаются усилия, направленные на рост экспортного потенциала зерна. Региональным Минсельхозом разработан проект долгосрочной стратегии развития зернового комплекса Ульяновской области до 2035 года, в котором особое внимание уделяется приоритетным направлениям развития зернового комплекса.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Национальные проекты в Ульяновской области – энергия будущего

Главное сегодня

Путин: Новые положения Конституции повысят требования к качеству жизни
Кремль объяснил решение ряда лидеров не приезжать на парад Победы
Собянин вдвое увеличил выплаты врачам и медсестрам амбулаторных КТ-центров
Путин: Здравоохранение показало способность реагировать на экстренные ситуации
ЦБ: Снижение ключевой ставки не приведет к обесцениванию доходов
Павел Крашенинников: Последнее слово - за гражданами
Николай Патрушев: Нужны ли России "универсальные" ценности?