Виталий Мутко: Прикамье - один из лидеров проектного финансирования

По количеству застройщиков, использующих счета эскроу, Пермский край занимает первое место в Приволжском федеральном округе. При помощи механизма проектного финансирования сегодня 46 компаний возводят 52 объекта. Общая площадь такого жилья составляет 651 тысяч квадратных метров, что является третьим результатом в ПФО. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко по итогам подписания четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между ДОМ.РФ, Банком ДОМ.РФ, Фондом ДОМ.РФ и Правительством Пермского края.

- Заключение соглашения с властями Пермского края придаст нашей совместной работе дополнительный стимул. Мы видим успехи региона в переходе на проектное финансирование. Мы уверены, что это будет способствовать развитию рынка жилья, улучшению инфраструктуры края, повышению его инвестиционной привлекательности, - заявил Виталий Мутко.

По его словам, ДОМ.РФ также готов оказывать содействие в развитии комфортной городской среды. По заказу Фонда ДОМ.РФ были разработаны дизайн-проекты благоустройства ключевых общественных пространств Перми, а трое жителей края стали выпускниками первого потока образовательной программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ. Применение Стандарта комплексного развития территорий поможет улучшить облик городов региона, повысить его туристический и социально-экономический потенциал, отметил генеральный директор ДОМ.РФ.

- Правительство Пермского края рассчитывает, что после подписания соглашения сотрудничество с ДОМ.РФ выйдет на новый уровень. Мы видим во взаимодействии с компанией возможности более эффективно решать задачи национального проекта "Жилье и городская среда". Разработки ДОМ.РФ и опыт их применения помогут нам в реализации программ строительства жилья, благоустройства и улучшения городской среды, а также решить проблемы обманутых дольщиков, - сообщил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

В Пермском крае реализуется три федеральных проекта нацпроекта "Жилье и городская среда": "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". В 2020-2021 годах общий объем финансирования мероприятий нацпроекта из всех источников, в том числе внебюджетных, составляет порядка девяти миллиардов рублей.