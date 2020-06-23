Андрей Травников оценил готовность избирательных участков

Новости

На Вологодчине сожитель женщины ответит в суде за истязание ее сына 16:07
Вышел тизер сериала "Текст. Реальность" 16:03
Штрафы за неприменение касс в транспорте отложены до октября 16:02
Honda прекращает производство Civic 16:00
Московские спортсмены отмечают Олимпийский день 15:47
В Москве нашли квартиру с младенцами, предназначенными для продажи 15:35
Норвежский пенсионер купил Mclaren: он не смог себе позволить Ford 15:31
Путин с зарубежными лидерами возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата 15:26
На новых BMW приборка и экран мультимедиа будут как у Mercedes 15:24
В Минске выпустили первую в мире монету с вертлявой камышовкой 15:18
ОП РФ внесла в базу 380 тысяч наблюдателей 15:17
ЦОДД Москвы рекомендует отказаться от поездок в центр города 15:16
Описана редчайшая аномалия мозга, из-за которой нельзя видеть цифры 15:11
Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман выписан из больницы после COVID-19 15:06
Подлодка "Петропавловск-Камчатский" выполнила погружение на 190 метров 15:01
В Казани вакцину от COVID-19 начали тестировать на животных 15:00
В ЮАР раскопали останки гигантских росомах 14:56
С челябинским смогом намерены бороться озеленением крыш 14:45
Вышел трейлер фильма Франсуа Озона "Лето 85-ого" 14:42
У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание 14:42
В Пекине за полторы недели провели около трех млн тестов на коронавирус 14:41
В Петрозаводске подросток угнал ночью такси вместе со спящим водителем 14:38
В России заработает цифровая платформа по контролю за нацпроектами 14:36
Трамп распорядился лишать свободы осквернителей памятников на срок до 10 лет 14:31
В магазинах могут разрешить переводы и платежи на кассах 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
23.06.2020 15:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Андрей Травников оценил готовность избирательных участков

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Более двух тысяч избирательных участков будут работать в Новосибирской области 1 июля во время общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ.
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор региона Андрей Травников лично оценил готовность некоторых участков и отметил, что во время голосования будет применен весь комплекс санитарных мероприятий, необходимый для защиты населения в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщили специалисты, комиссии готовы провести голосование до официальной даты - с 25 по 30 июня, в том числе "на дому". Это позволит исключить одномоментное нахождение на избирательных участках большого числа граждан. Также у жителей региона будет возможность проголосовать на придомовой территории.

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Новосибирская область купит девять тысяч компьютеров для медучреждений

На избирательном участке каждому выдадут медицинскую маску и перчатки (в случае их отсутствия), при голосовании - одноразовую ручку. На входе на участок будет организован температурный контроль.

Голосование вне участков также будет проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций Роспотребнадзора.

- Областная избирательная комиссия сформировала максимально удобный график работы УИКов. Людям, которые работают в разные смены, по разному графику будет удобно и комфортно выбрать время, проголосовать утром или вечером. Я считаю, что Новосибирская область готова к голосованию, - отметил губернатор Андрей Травников.

Параллельно с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ жители региона смогут высказать свое мнение по еще двум важным вопросам. Будут организованы анкетирование по вопросу распределения "Народного бюджета" и сбор подписей в поддержку присвоения Новосибирску почетного звания РФ "Город трудовой доблести".

Как ранее сообщалось, Новосибирская область в рамках пилотного проекта "Народный бюджет" получила 300 миллионов рублей из федерального бюджета. Средства будут распределены между всеми районами и городскими округами региона. Куда их направить - предстоит решить самим жителям.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Жители Новосибирской области распределят "народные" 300 миллионов

- Эти 300 миллионов рублей федерального бюджета мы не хотим распределять по решению правительства или депутатского корпуса. Мы хотим спросить людей, на какие направления развития города, района, села они хотели бы направить средства, - прокомментировал Андрей Травников.

Также глава региона высказал мнение насчет сбора подписей за право присвоения Новосибирску почетного звания РФ "Город трудовой доблести".

- У нас уже собрано много подписей от трудовых коллективов, организаций, политических объединений. Но мы хотели бы подкрепить нашу позицию голосами жителей Новосибирска и областного центра. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям нашего региона с просьбой поставить подпись за Новосибирск, - сказал губернатор.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Новосибирская область

Главное сегодня

Песков заявил о судьбоносности поправок к Конституции
Кремль объяснил решение ряда лидеров не приезжать на Парад Победы
Собянин: Пандемия стала серьезным испытанием для спортсменов
За сутки в России подтверждено 7425 случаев COVID-19 в 84 регионах
Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии в России в течение трех лет
Павел Крашенинников: Последнее слово - за гражданами
Николай Патрушев: Нужны ли России "универсальные" ценности?