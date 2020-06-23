Андрей Травников оценил готовность избирательных участков

Более двух тысяч избирательных участков будут работать в Новосибирской области 1 июля во время общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ.

Губернатор региона Андрей Травников лично оценил готовность некоторых участков и отметил, что во время голосования будет применен весь комплекс санитарных мероприятий, необходимый для защиты населения в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщили специалисты, комиссии готовы провести голосование до официальной даты - с 25 по 30 июня, в том числе "на дому". Это позволит исключить одномоментное нахождение на избирательных участках большого числа граждан. Также у жителей региона будет возможность проголосовать на придомовой территории.

На избирательном участке каждому выдадут медицинскую маску и перчатки (в случае их отсутствия), при голосовании - одноразовую ручку. На входе на участок будет организован температурный контроль.

Голосование вне участков также будет проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций Роспотребнадзора.

- Областная избирательная комиссия сформировала максимально удобный график работы УИКов. Людям, которые работают в разные смены, по разному графику будет удобно и комфортно выбрать время, проголосовать утром или вечером. Я считаю, что Новосибирская область готова к голосованию, - отметил губернатор Андрей Травников.

Параллельно с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ жители региона смогут высказать свое мнение по еще двум важным вопросам. Будут организованы анкетирование по вопросу распределения "Народного бюджета" и сбор подписей в поддержку присвоения Новосибирску почетного звания РФ "Город трудовой доблести".

Как ранее сообщалось, Новосибирская область в рамках пилотного проекта "Народный бюджет" получила 300 миллионов рублей из федерального бюджета. Средства будут распределены между всеми районами и городскими округами региона. Куда их направить - предстоит решить самим жителям.

- Эти 300 миллионов рублей федерального бюджета мы не хотим распределять по решению правительства или депутатского корпуса. Мы хотим спросить людей, на какие направления развития города, района, села они хотели бы направить средства, - прокомментировал Андрей Травников.

Также глава региона высказал мнение насчет сбора подписей за право присвоения Новосибирску почетного звания РФ "Город трудовой доблести".

- У нас уже собрано много подписей от трудовых коллективов, организаций, политических объединений. Но мы хотели бы подкрепить нашу позицию голосами жителей Новосибирска и областного центра. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям нашего региона с просьбой поставить подпись за Новосибирск, - сказал губернатор.