Томская студентка разработала виртуальный заповедник

Новости

На Вологодчине сожитель женщины ответит в суде за истязание ее сына 16:07
Вышел тизер сериала "Текст. Реальность" 16:03
Штрафы за неприменение касс в транспорте отложены до октября 16:02
Honda прекращает производство Civic 16:00
Московские спортсмены отмечают Олимпийский день 15:47
В Москве нашли квартиру с младенцами, предназначенными для продажи 15:35
Норвежский пенсионер купил Mclaren: он не смог себе позволить Ford 15:31
Путин с зарубежными лидерами возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата 15:26
На новых BMW приборка и экран мультимедиа будут как у Mercedes 15:24
В Минске выпустили первую в мире монету с вертлявой камышовкой 15:18
ОП РФ внесла в базу 380 тысяч наблюдателей 15:17
ЦОДД Москвы рекомендует отказаться от поездок в центр города 15:16
Описана редчайшая аномалия мозга, из-за которой нельзя видеть цифры 15:11
Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман выписан из больницы после COVID-19 15:06
Подлодка "Петропавловск-Камчатский" выполнила погружение на 190 метров 15:01
В Казани вакцину от COVID-19 начали тестировать на животных 15:00
В ЮАР раскопали останки гигантских росомах 14:56
С челябинским смогом намерены бороться озеленением крыш 14:45
Вышел трейлер фильма Франсуа Озона "Лето 85-ого" 14:42
У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание 14:42
В Пекине за полторы недели провели около трех млн тестов на коронавирус 14:41
В Петрозаводске подросток угнал ночью такси вместе со спящим водителем 14:38
В России заработает цифровая платформа по контролю за нацпроектами 14:36
Трамп распорядился лишать свободы осквернителей памятников на срок до 10 лет 14:31
В магазинах могут разрешить переводы и платежи на кассах 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
23.06.2020 14:50
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Томская студентка разработала виртуальный заповедник

Текст: Никита Зайков
Учащаяся магистратуры Института прикладной математики и компьютерных наук Томского государственного университета (ТГУ) Юлия Прокудина создала первый в своем роде виртуальный заповедник.
Фото: Пресс-служба ТГУ Фото: Пресс-служба ТГУ
Фото: Пресс-служба ТГУ

Как рассказали в пресс-службе вуза, разработка позволит "населять" VR-пространство любыми растениями и представителями фауны, создавая при этом подобие естественной среды обитания животных. Настройки позволят изменять их ареал, раскрывать природные особенности разных климатических зон, от саванн и тропиков до Арктических широт. Такая программа позволит более наглядно проводить краеведческие экскурсии, или, например, школьные уроки.

На Ставрополье разработали карту нестандартных достопримечательностей

- В образовательном процессе изучение окружающей среды происходит в основном с использованием книг и презентационных материалов, - объясняет идею заповедника Юлия Прокудина. - VR-оборудование с каждым днем становится все более доступным, и поэтому добавление к имеющимся методам программы-симулятора природы позволит разнообразить образовательный процесс. Изучение аналогов показало, что подобного IT-продукта на рынке и в образовательных учреждениях нет.

По словам молодого разработчика, сегодня представлены лишь отдельные программы, выполненные по технологиям виртуальной реальности. Они демонстрируют модели животных, или показывают только окружающую среду. Виртуальный заповедник, созданный томской студенткой, позволит сочетать в себе все объекты и явления окружающего мира, вплоть до звуков и погодных условий.

Будущие агрономы ушли в виртуальное пространство

Для выполнения уникального проекта будущий специалист информационных технологий с головой погрузилась в биологию и подробно изучить классификацию живых организмов, особенности поведения различных животных, взаимосвязи, среды обитания. И конечно установить средние размеры "обитателей" заповедника. Все они выполнены в реальном соотношении к человеку, находящемуся в виртуальном пространстве. В перспективе IT-разработка позволит пользователю создавать экосистемы, добавляя новых животных, птиц, растения.

- Основная особенность и преимущество такого создания сцен в том, что пользователь может наполнять любую экосистему любыми животными, - отмечает Юлия Прокудина. - Так, например, можно в Арктике расположить бурого медведя и провести его наглядное сравнение с белым медведем. Эффект присутствия позволяет получить представление об изучаемом объекте в сравнении с другими.

Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Песков заявил о судьбоносности поправок к Конституции
Кремль объяснил решение ряда лидеров не приезжать на Парад Победы
Собянин: Пандемия стала серьезным испытанием для спортсменов
За сутки в России подтверждено 7425 случаев COVID-19 в 84 регионах
Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии в России в течение трех лет
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей