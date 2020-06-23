Томская студентка разработала виртуальный заповедник

Учащаяся магистратуры Института прикладной математики и компьютерных наук Томского государственного университета (ТГУ) Юлия Прокудина создала первый в своем роде виртуальный заповедник.

Как рассказали в пресс-службе вуза, разработка позволит "населять" VR-пространство любыми растениями и представителями фауны, создавая при этом подобие естественной среды обитания животных. Настройки позволят изменять их ареал, раскрывать природные особенности разных климатических зон, от саванн и тропиков до Арктических широт. Такая программа позволит более наглядно проводить краеведческие экскурсии, или, например, школьные уроки.

- В образовательном процессе изучение окружающей среды происходит в основном с использованием книг и презентационных материалов, - объясняет идею заповедника Юлия Прокудина. - VR-оборудование с каждым днем становится все более доступным, и поэтому добавление к имеющимся методам программы-симулятора природы позволит разнообразить образовательный процесс. Изучение аналогов показало, что подобного IT-продукта на рынке и в образовательных учреждениях нет.

По словам молодого разработчика, сегодня представлены лишь отдельные программы, выполненные по технологиям виртуальной реальности. Они демонстрируют модели животных, или показывают только окружающую среду. Виртуальный заповедник, созданный томской студенткой, позволит сочетать в себе все объекты и явления окружающего мира, вплоть до звуков и погодных условий.

Для выполнения уникального проекта будущий специалист информационных технологий с головой погрузилась в биологию и подробно изучить классификацию живых организмов, особенности поведения различных животных, взаимосвязи, среды обитания. И конечно установить средние размеры "обитателей" заповедника. Все они выполнены в реальном соотношении к человеку, находящемуся в виртуальном пространстве. В перспективе IT-разработка позволит пользователю создавать экосистемы, добавляя новых животных, птиц, растения.

- Основная особенность и преимущество такого создания сцен в том, что пользователь может наполнять любую экосистему любыми животными, - отмечает Юлия Прокудина. - Так, например, можно в Арктике расположить бурого медведя и провести его наглядное сравнение с белым медведем. Эффект присутствия позволяет получить представление об изучаемом объекте в сравнении с другими.