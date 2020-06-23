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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кемерове четверо пострадали в ДТП со "скорой"

Текст: Юлия Потапова

Обстоятельства ДТП с участием автомобиля скорой помощи устанавливают полицейские в Кемерове.

В ДТП с маршруткой в Петербурге погиб человек

Авария случилась сегодня около половины первого ночи на пересечении улиц Николая Островского и Весенней. По предварительным данным, 26-летний водитель легковушки Toyota Camry, двигаясь по улице Весенней проигнорировал дорожный знак "Уступите дорогу" и не предоставил преимущество автомобилю "ГАЗель" скорой медицинской помощи. Тот ехал по улице Островского. От удара "скорая" опрокинулась. Водитель и три пассажира, включая двух фельдшеров и пациента, получили травмы разной степени тяжести.

На место ДТП выехали экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа. Водителя иномарки направили на освидетельствование к наркологам.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части первой статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), которая предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

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