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23.06.2020 12:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томске пьяный водитель воткнул ручку в голову автоинспектору

Текст: Никита Зайков

В Томске завершено расследование уголовного дела в отношении томича, который после задержания за вождение в пьяном виде напал на инспектора ГИБДД, вооружившись шариковой ручкой. Как рассказали в областном Следственном управлении СКР, он воткнул наконечник ручки в затылок стражу порядка.

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В ночь на 14 апреля этого года томские автоинспекторы остановили авто, которым управлял 34-летний местный житель. За рулем он находился в серьезном подпитии, более того, выяснилось, что в сентябре 2019-го мужчину уже лишили прав на полтора года как раз за управление машиной в нетрезвом виде.

Для дальнейшего разбирательства и составления административного протокола томича доставили в дежурную часть отдела полиции по Кировскому району. Там он неожиданно схватил со стола ручку и с силой ударил ей в затылок инспектора ГИБДД. Острый наконечник воткнулся в голову потерпевшего.

Так буйный томич стал фигурантом сразу двух уголовных дел: о повторном управлении автомобилем в пьяном виде и применении насилия в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей. Вину мужчина признал полностью и пока что находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело и обвинительное заключение переданы в суд для рассмотрения по существу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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