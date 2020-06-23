В Томске возбудили несколько дел о взяточничестве в мэрии

В Томске сследователи на основании материалом областного управления ФСБ возбудили сразу три уголовных дела о взятках в мэрии города. Как сообщили в региональном СУ СК РФ, арестован главный фигурант расследования - председатель комитета строительного контроля администрации Томска.

По предварительным данным, чиновник получил взятку в размере 600 тысяч рублей от главы одного из гаражно-строительных кооперативов города. Деньги были переданы через двух посредников. Они предназначались получателю за незаконную выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию гаражного комплекса.

Однако часть денег была передана под контролем оперативников ФСБ. И городской чиновник, и один из посредников были помещены под стражу по решению суда. Взяткодатель находится под подпиской о невыезде. Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки в крупном размере, о покушении на дачу крупной взятки и о двух эпизодах посредничества.