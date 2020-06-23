Из-за падения собираемости платежей компании ЖКХ по итогам трех месяцев с начала пандемии недосчитаются 70-80 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров. Снижение платежеспособности населения во время пандемии и отмена пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг сильно ударили по организациям отрасли. В апреле, по данным НП "ЖКХ Контроль", оплата упала на 30-40 процентов.

Из-за неплатежей и дополнительных расходов на дезинфекцию у многих УК сейчас нет средств на плановые работы в многоэтажках Фото: Владимир Аносов/РГ

В Ставропольском крае все поставщики услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства также почувствовали эту тенденцию на себе. Оплачивать квитанции перестали не только физические, но и юридические лица.

"У нас падение составило около 50 процентов. Это очень существенно для компании, так как из этих средства мы платим за ГСМ, транспорт, рассчитываемся с сотрудниками. На работе предприятия ситуация радикальным образом не сказалась, но в других регионах России есть примеры, когда регоператоры оказались на гране банкротства", - рассказали корреспонденту "РГ" в администрации регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ЖКХ".

Здесь отметили, что причиной спада стало не только снижение платежеспособности населения, но и временное закрытие отделений Единого расчетно-кассового центра. Перестали работать и абонентские отделы компании.

"Множество юрлиц, которые ранее заключили с нами договоры, но ушли на самоизоляцию, направили нам уведомления о том, что не работают. Естественно, для них делается перерасчет, и сумма уменьшается", - добавили в ООО "ЖКХ".

По данным краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства, у региональных операторов по обращению с ТКО предполагаемое снижение собираемости платежей составит в среднем 25-30 процентов. Так, в апреле они недополучили более 90 миллионов рублей.

"Правительство Ставропольского края готово предоставить региональным операторам государственные гарантии, которые позволят им получить кредиты в размере 330 миллионов рублей и погасить часть процентной ставки по полученным ссудам на сумму 10,8 миллиона", - заявили в ведомстве.

Пандемия отразилась и на платежной дисциплине в электроэнергетике. Согласно информации группы компаний "Россети Северный Кавказ", в апреле 2020 года уровень расчетов потребителей за электричество составил всего 62 процента, что на 24 процента ниже апрельского показателя 2019-го. В мае собираемость платежей составила 71 процент, но это также на 24 процента меньше, чем за тот же месяц год назад. Традиционно на Северном Кавказе крупнейшими должниками остаются предприятия ЖКХ.

Из-за неплатежей и дополнительных расходов на дезинфекцию у многих УК сейчас нет средств на плановые работы в многоэтажках.Как считают в группе компаний, уменьшение доходов населения во время режима самоизоляции - это не единственная причина снижения платежной дисциплины. Немаловажную роль сыграл консерватизм жителей, предпочитающих оплачивать ресурсы в очных приемных пунктах, которые были переведены на дистанционную форму работы. Несмотря на то что компания внедрила удобные сервисы онлайн-оплаты, часть населения СКФО предпочитает традиционные способы расчета.

Но сильнее всех ощутили на себе последствия самоизоляции управляющие компании. В государственной жилищной инспекции Ставрополья заявили, что не располагают пока информацией об УК, обанкротившихся из-за пандемии, но знают, что многие испытывают серьезные финансовые трудности.

- Безусловно, они оказались в непростой ситуации. В связи с необходимостью выполнять рекомендации из постановлений губернатора края и Роспотребнадзора и проводить дезинфекцию подъездов многоквартирных домов не реже одного раза в день, у управляющих организаций возникли непредусмотренные ранее затраты. Оплата этой услуги в квитанции собственников помещений не включается. Речь идет о расходах, связанных с закупкой антисептиков, средств защиты, дополнительной оплатой труда работников, осуществляющих дезинфекцию мест общего пользования. Некоторые УК привлекали специализированные организации для проведения ежедневной дезинфекции, - сообщил корреспонденту "РГ" начальник жилинспекции Ставрополья Сергей Соболев.

Он подтвердил, что с введением режима повышенной готовности в крае собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги снизилась. По данным управляющих организаций, в марте по сравнению с январем и февралем она снизилась на 24,5 процента. Однако затем произошло выравнивание, в апреле собираемость составила 87 процентов, в мае - 91. Вместе с тем после принятия постановления правительства РФ N 424 у собственников исчезла острая необходимость гасить имеющиеся задолженности, вследствие чего ресурсоснабжающие организации только Ставрополя недополучили за май около 90 миллионов рублей.

Постоянная обязательная дезинфекция и связанные с этим траты мешают УК проводить другие работы. В первую очередь речь идет о подготовке к осенне-зимнему периоду

Как рассказала директор ООО "Управляющая компания "Центр" Елена Журавлева, платежи за последние три месяца сократились почти на 50 процентов. Самыми ответственными оказались граждане преклонного возраста, которые стабильно получают пенсию. Больше всего просроченных платежей у работающего населения, многие оказались без дохода из-за коронавируса.

- Отдельная тема - расходы на дезинфекцию подъездов многоквартирных домов. Деньги на это мы тратили свои. Хотя в некоторых регионах России выделяют средства из краевых и муниципальных бюджетов. Я обратилась с письмом в минстрой РФ, где рекомендовали решать вопрос на региональном уровне. После обращения к губернатору мне пришел ответ, что в казне Ставрополья не предусмотрено на это средств, а в жилинспекции края предложили брать деньги у жильцов. Собственники же отказываются оплачивать такую услугу. Их позиция понятна. В перечне услуг, на которые они соглашались, нет пункта о дезинфекции. Однако если мы не будем ее проводить, то Роспотребнадзор наложит на нас большие штрафы. Так что приходится самим искать средства, и, если учесть, что собираемость платежей упала, ситуация сложилась очень тяжелая.

Постоянная обязательная дезинфекция и связанные с этим траты мешают УК проводить текущие и запланированные работы. В первую очередь речь идет о подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду. Не исключено, что последствия пандемии, пик которой пришелся на весну, особенно проявятся в сфере ЖКХ в конце года.

Журавлева добавила, что деятельность управляющих компаний не попала в перечень отраслей, наиболее сильно пострадавших от коронавируса. По ее мнению, это может грозить банкротством множеству УК не только Ставропольского края, но и всей России.

В Дагестане ресурсоснабжающие организации и управляющие многоквартирными домами компании оказались в не менее трудной ситуации. Сбор средств сократился в несколько раз.

- В обычное время уровень платежей населения составлял около 60 процентов. Сейчас даже от этого невысокого показателя мы потеряли примерно 80 процентов. В апреле от плановых начислений собрали около трети, в мае чуть больше, - рассказал корреспонденту "РГ" директор махачкалинской управляющей компании №3 Руслан Юсупов.

Он отметил, что УК живет только за счет собранных на техобслуживание многоквартирных домов средств. Небольшая сумма - около тысячи рублей в год - поступает от интернет-провайдеров за аренду установленного на домах оборудования. Зато возникли дополнительные расходы на санитарную обработку территорий.

- Основная часть добросовестных плательщиков - это пенсионеры. Сейчас можно делать электронные платежи, но они им не доверяют, им нужна "живая" квитанция, - говорит директор УК. - Однако в период пандемии они из дома выходить не могли.

Он уточнил, что никаких компенсаций управляющая компания не получила.

- У нас поинтересовались, какие понесены дополнительные расходы и потери, информация ушла в мэрию и правительство, и все, - заявил Юсупов. - Сейчас мы находимся в тяжелом положении.

Руководитель управляющей компании №17 Махачкалы Шерхан Гусейнов также столкнулся с проблемой неплатежей. По его словам, если до пандемии сбор средств составлял 60-70 процентов, то теперь около 25-30.

- Собственники не выходили из дома, некоторые остались без работы. Часть средств поступала к нам по решению судов, куда направлялись иски в отношении злостных неплательщиков. Но во время пандемии суды тоже не работали, у нас "зависло" около 60 исков, - говорит Гусейнов.

Он тоже посетовал на отсутствие господдержки для управляющих компаний. В Госжилинспекции Дагестана опасаются, что из-за сложившейся ситуации ресурсоснабжающие организации и УК могут обанкротиться. Представитель ведомства отметил, что госжилинспекция внесла в правительство республики предложение об оказании финансовой и иной поддержки управляющим организациям (предоставление субсидий на финансирование выпадающих доходов, связанных с образованием непогашенной задолженности собственников помещений, снижение страховых взносов, отсрочка от уплаты налогов).

В столь же сложной ситуации оказались и регоператоры Дагестана по обращению с ТКО. В мае правительство РФ одобрило распределение межбюджетных трансфертов 67 регионам на оплату услуг по вывозу мусора. Как рассказали в администрации регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами "Лидер" (в его зону ответственности входят Махачкала, Каспийск, Буйнакск, Кизилюрт и четыре сельских района), здесь об этом слышали, однако конкретных решений по ним пока не принято. "Мы подали заявку на господдержку, ждем ответа. И параллельно изучаем опыт других регионов, как там выходят из ситуации", - сообщили в пресс-службе компании.

Между тем

В Совфеде поддержали предложение включить отрасль ЖКХ в число пострадавших из-за пандемии. С такой инициативой выступил минстрой России. Предприятия ЖКХ не относятся к числу малых и средних и не получают поддержку от государства. Кроме того, гражданам предоставлена отсрочка на уплату коммунальных услуг, что негативно сказывается на выручке компаний. Параллельно увеличивается задолженность бюджетных организаций перед поставщиками воды и тепла. Предлагается предоставить рассрочку предприятиям ЖКХ на уплату налогов до 31 декабря 2020 года, исключить арест счетов за их несвоевременную уплату до конца года, не отключать электричество на всех объектах ЖКХ. Для тех предприятий, которые взяли инвестиционные кредиты, предлагается снизить ставку налога на прибыль на время действия режима ЧС или повышенной готовности, а также ввести каникулы по кредитным договорам.