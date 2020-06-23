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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Эксперимент на Машуке

Санатории Ставрополья занялись реабилитацией перенесших коронавирус
Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 135(8189)
Санаторно-курортный комплекс региона после вынужденной остановки из-за пандемии коронавируса и введенных правительством ограничений может вернуть свои позиции за счет реабилитации переболевших россиян.
Прогулки в курортных парках городов Кавминвод оздоравливают не меньше минеральной воды. Фото: Владимир Аносов/РГ Прогулки в курортных парках городов Кавминвод оздоравливают не меньше минеральной воды. Фото: Владимир Аносов/РГ
Прогулки в курортных парках городов Кавминвод оздоравливают не меньше минеральной воды. Фото: Владимир Аносов/РГ

В одном только регионе Кавказские Минеральные Воды насчитывается около 120 государственных и частных здравниц. Большинство сохранило штат квалифицированных сотрудников, которым платили зарплату, несмотря на отсутствие прибыли. Особенно туго пришлось частным учреждениям. Реабилитация больных, перенесших коронавирусную инфекцию, может помочь им восстановить свою экономику. Спрос на новую услугу есть. Специалисты Северо-Кавказского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства на базе одного из своих филиалов в городе Пятигорске в конце мая первыми в СКФО приступили к медицинской реабилитации таких пациентов. Экспериментальной площадкой стал санаторий имени Кирова, расположенный в курортной зоне на склоне горы Машук.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Отправлять переболевших коронавирусом в кавказские и другие санатории еще в мае предлагал президент Национальной курортной ассоциации академик РАН Александр Разумов. По его мнению, новые услуги и субсидии со стороны государства помогут избежать деградации всей системы санаторно-курортного лечения.

Под председательством Разумова уже подготовлен проект клинических рекомендаций по реабилитации больных пневмонией, ассоциированной с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В его разработке участвовали сотрудники Федерального научного центра реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта, Сеченовского университета, Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения Москвы и другие авторитетные специалисты.

Теперь приезжающих в санаторий клиентов будут оздоровлять и лечить согласно четкому алгоритму. В документе прописано использование немедикаментозных методов и средств, обладающих доказанной эффективностью в соответствии с международными критериями. Программа поможет избежать риска ранних и поздних осложнений и максимально эффективно восстановить физическое и психологическое здоровье пациентов.

- Реабилитационная программа может включать оксигенотерапию, барокамеру, интервально-гипоксические тренировки, когда пациент дышит воздухом, обедненным кислородом, нормальным и обогащенным кислородом. Медикаментозная терапия должна включать специальные отхаркивающие препараты. Необходимо поддерживать и сердечно-сосудистую систему, потому что при коронавирусе поражается миокард. Если человек долго лежал, нужно разрабатывать мышцы и назначать лечебное питание, - отметил заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета, эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов.

Фото: РИА Новости
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В санатории имени Кирова реабилитация проходит по полису ОМС и включает аппаратную физиотерапию, использование природных лечебных факторов и работу с психологами. Курс рассчитан на 14 или 17 дней - в зависимости от тяжести состояния пациента.

- Например, мы отпускаем ингаляции с различным составом по назначению врача, чаще всего с препаратом для снятия спазма, улучшения проходимости и облегчения дыхания, а также с лекарственными травами и физраствором, который снимает отечность, - рассказала заместитель руководителя санатория Людмила Барбакуц.

В здравнице также отметили, что у многих пациентов при исследовании крови выявляют антитела к коронавирусу. Они добровольно сдают плазму, которая нужна для лечения тех, кто еще находится в стационарах.

"Для лечения используются местные минеральные воды (не только для питья, но и в виде ванн), физиотерапия, климатолечение. Отлично зарекомендовали себя ванны из иловой грязи Тамбуканского озера. Сеансы гелиотерапии и ароматерапии, востребованные при легочных заболеваниях, можно чередовать с ингаляциями. Предлагается также дозированная ходьба по терренкуру и подъемы в горы по пешеходным дорожкам",- отметили в санатории.

Однако весь комплекс реабилитационных процедур очень дорогостоящий. Не все нуждающиеся пациенты могут оплатить его. Без государственного субсидирования тут вряд ли обойдешься.

- С учетом федеральных методических рекомендаций по реабилитации такой курс должен длиться не менее 18-21 дня. Один койко-день с учетом лекарств, лабораторных исследований, процедур и остального обойдется в шесть - восемь тысяч рублей, - подсчитал главный врач санатория "Виктория" в Кисловодске Павел Гречаник.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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По его оценке, стоимость такой путевки превысит 100 тысяч рублей. Многолетний опыт работы санаториев показывает, что реабилитационные процедуры снижают частоту обострений хронических заболеваний почти в три раза. Период ремиссии увеличивается в три с половиной - четыре раза. Вдвое сокращается инвалидизация. Но обычный россиянин без государственной поддержки выставленный санаторием счет просто не потянет.

Сейчас в Ставропольском крае местные власти собираются отправить на реабилитацию в здравницы медиков, которые уже третий месяц находятся на передовой борьбы с коронавирусом. С такой инициативой выступил губернатор региона Владимир Владимиров. Это, с одной стороны, поможет вернуть в строй врачей и дать им заслуженный отдых, а с другой - поддержит санаторно-курортный комплекс.

- Работать две недели в "красной зоне", потом 14 дней находиться взаперти на самоизоляции и снова возвращаться к пациентам - это очень тяжело. Люди не железные. Важно понимать, что без врачей, готовых и дальше выполнять свою миссию, все наши усилия в борьбе с болезнью не будут иметь необходимого эффекта. Нужно позаботиться о медиках уже сегодня, сделать все возможное для их восстановления, - заявил Владимиров.

Сейчас профильные ведомства Ставрополья готовят предложения, как именно организовать реабилитацию медиков. Конкретные инициативы появятся к концу июня.

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