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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Золотые склоны

Как вдохнуть вторую жизнь в непригодные для пашни и пастбищ горные земли
Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 135(8189)
В Осетии ученые Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного сельского хозяйства разработали уникальную методику трансформации непригодных земель в высокопродуктивные пастбища и пашни. Два фермера региона решили поучаствовать в эксперименте и начали использовать технологии ученых на своих участках. Результат оказался неожиданным.
Кирилл Наседкин - инвестор, работающий в предгорьях Кавказа. Чтобы таких предпринимателей было больше, нужна хорошая земля. Фото: Владимир Аносов Кирилл Наседкин - инвестор, работающий в предгорьях Кавказа. Чтобы таких предпринимателей было больше, нужна хорошая земля. Фото: Владимир Аносов
Кирилл Наседкин - инвестор, работающий в предгорьях Кавказа. Чтобы таких предпринимателей было больше, нужна хорошая земля. Фото: Владимир Аносов

Артур Ходаев создал свое крестьянское хозяйство в селении Вакац Ирафского района. Поселок находится на высоте 1,5 тысячи метров, пастбище еще выше - в районе двух тысяч метров над уровнем моря. Как раз этот участок площадью в несколько гектаров Артур и решил попробовать преобразовать совместно с учеными Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства.

Фото: iStock / hedgehog94
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- Раньше надо было начинать работать со специалистами, значительно раньше, - сообщил фермер корреспонденту "РГ". - Все сомневался, тянул, думал: получится или нет? На том участке, о котором мы говорим, еще в советский период, когда был колхоз, собирали по две копны сена за сезон. Потом колхоз развалился, за землей никто не ухаживал, и, когда я ее взял, там можно было собрать от силы одну копну сена. Это если повезет. Когда начали работать с учеными из НИИ, ситуация резко изменилась. В прошлом году я собрал четыре грузовых машины сена, а в этом накосил уже 11. У меня прежде было семь голов крупного рогатого скота, и на всех корма не хватало. А сейчас 15, и я ферму собственным сеном полностью обеспечиваю.

Как отметил Артур Ходаев, трава на участке стала такой густой, что иногда даже электрокосилки застревают. При этом ее качество стало выше.

- Технология, которую мы разработали, получила название "Восстановление бросовых земель в горной и предгорной зоне", - рассказывает директор Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного сельского хозяйства Алан Абаев. - Она включает комплекс действий, позволяющих кардинально преобразить территорию и превратить непригодные земли в высокопродуктивные. Речь идет о борьбе с кустарниками, подсеве специальных трав, которые вытесняют нежелательные растения, омолаживают почву, помогают сформировать новый состав микроорганизмов в грунте, а также о внесении специальных удобрений - циолитов (или по-другому агроруд). Эффект от последних такой же, как от насыщения земли минеральными удобрениями. Но без негативных побочных эффектов.

Фото: iStock
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По словам Алана Абаева, в результате восстанавливаемый участок полностью преображается и через пять лет может использоваться под пастбище или даже пашню. На землях фермеров эксперимент проводится уже второй год, и окончательные результаты станут видны позже.

То, чем занимаются ученые Северо-Кавказского НИИ, относится к мелиорации. Особенность их технологии заключается в том, что она разработана для горной зоны, где другой, чем на равнине, климат, а также значительные перепады давления. На высокогорье живут не все виды насекомых, что влияет на опыление растений и их жизненный цикл. Именно по этой причине раньше восстановление почвы в горах и предгорьях не практиковалось. Участки двух фермеров площадью 18 и 47 гектаров оказались, по сути, опытными хозяйствами, где разработанная методика была применена впервые на Северном Кавказе.

Половина территории Осетии занята горами. Эти районы традиционно считаются малоземельными, плодородная почва здесь в буквальном смысле на вес золота. Еще сотню лет назад в горах за крошечный участок площадью всего пару квадратных метров отдавали взрослого быка. Сейчас же несколько тысяч гектаров относится к бросовым землям и без восстановления использовать их невозможно. Разработка ученых может кардинально изменить ситуацию с дефицитом плодородных участков на высокогорье не только в Осетии, но и на всем Северном Кавказе.

Общество Наука Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия

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