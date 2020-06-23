Дагестанский аул златокузнецов Кубачи переживает непростые времена. Местный художественный комбинат находится на грани банкротства. При этом практически все взрослое население аула занято в ювелирной сфере.

Кубачи на протяжении сотен лет были центром разнообразных художественных промыслов. Местные мастера занимались обработкой камня, дерева, бронзовым литьем, плетением кольчуг, золотой вышивкой, изготовлением холодного оружия и художественной обработкой металла. Кубачинские изделия не раз получали призы на мировых выставках. Некоторые из них хранятся в коллекциях крупнейших музеев мира - Эрмитажа, Лувра, Музея Виктории и Альберта, Метрополитен-музее. В последние годы жители аула занимались изготовлением столового серебра, холодного декоративного оружия, женских украшений с гравировкой, чернением, позолотой и чеканкой.

Большую роль в развитии ювелирного искусства сыграл созданный в 1924 году Кубачинский художественный комбинат. В лучшие годы на нем работало до 800 человек, здесь в год изготавливали до десяти тонн изделий из серебра. В 1990-е предприятие столкнулось с большими трудностями, сейчас оно фактически не работает. Большинство мастеров трудится на дому.

Ситуацию на комбинате на днях обсудили на специальном заседании правительства Дагестана. Как отметил премьер-министр республики Артем Здунов, возрождение народных художественных промыслов - это не только экономическая, но и социальная задача, ведь ремеслами в Дагестане занимается большое количество сельских жителей.

Кубачинский комбинат, когда-то ведущее предприятие отрасли, сегодня находится на грани банкротства, у него крупные долги по кредитам. По предварительным оценкам, для восстановления его работы необходимо около 65 миллионов рублей. Этих средств хватит, чтобы погасить долги и приобрести необходимое оборудование и сырье.

Предложено несколько вариантов выхода из кризиса. Министр по туризму и народным художественным промыслам РД Расул Ибрагимов сообщил, что комбинат включен в перечень предприятий народных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет федерального бюджета в соответствии с госпрограммой, то есть он может претендовать на федеральные субсидии, в том числе на возмещение 30 процентов затрат на сырье и материалы.

Также была высказана идея создать единый специализированный интернет-портал, чтобы популяризировать народные промыслы республики. Чтобы наладить онлайн-продажи, здесь разместят качественный видео- и фотоконтент с изображением продукции. Министерство туризма республики готово привлечь лучших региональных фотографов.

Бывший руководитель Кубачинского художественного комбината, а ныне исполнительный директор региональной общественной организации "Народные художественные промыслы Дагестана" Саид Ниналалов рассказал корреспонденту "РГ", что в прошлом году продажи кубачинских ювелирных изделий значительно сократились, а ситуация с коронавирусом практически полностью уничтожила рынок.

- Так как магазины во время разгара эпидемии закрылись и реализовывать продукцию в них было нельзя, продажи велись на интернет-площадках. К маю 2020 года удалось продать около 10 процентов от того количества, что было в аналогичный период прошлого года, - рассказал Ниналалов.

Пандемия закончится, ювелирные магазины откроются. И что дальше? Необходимо обновлять ассортимент, считает специалист. Он рассказал, что в начале 2000-х на комбинате работал экспериментальный цех, где разрабатывались новые образцы изделий, которые впоследствии внедрялись в массовое производство. Параллельно создавались авторские модели для выставок, VIP-покупателей, ценителей уникальности.

Сейчас кубачинской классикой считаются серебряная посуда, холодное декоративное оружие, женские украшения. Но есть и любители поэкспериментировать. Несколько предпринимателей работают в нетипичной кубачинской тематике и делают женские украшения с литьем и филигранью, которые пользуются успехом.

- В Кубачи работает более 500 мастеров. Но их загруженность не превышает 25 процентов. И раньше возникали ситуации, когда спрос падал, например, на серебряные браслеты и мы переходили на кольца. Потом спрос падал на кувшины - и мы переходили на рюмки и стопки, то есть старались реагировать на рынок. Необходимо создать сильную торговую структуру. У нас же множество перекупщиков, которые конкурируют друг с другом, уничтожают бренд "Кубачи", - сетует бывший руководитель комбината.

По мнению Ниналалова, сейчас в ходу очень много подделок кубачинских изделий, в том числе иностранных. Поэтому создание специализированной структуры для реализации и продвижения продукции дагестанских златокузнецов помогло бы бороться с контрафактом.

Участник международных и всероссийских выставок потомственный ювелир Алибег Куртаев рассказал корреспонденту "РГ", что ювелирная отрасль в Кубачи постепенно угасает.

- Мы и раньше особых доходов не получали, но сейчас у нас полный кризис. Сбыта совсем нет. Ювелирные магазины закрыты, да и у людей нет средств на покупку наших изделий, - отмечает Куртаев.

Из-за этого многие потомственные ювелиры выходят из дела. Как рассказал Куртаев, молодежь также не хочет заниматься ремеслом. Кроме кризиса, на то есть и другие причины.

- Нам все труднее работать из-за изменений в нормативных документах, касающихся обработки драгметаллов. Покупать дополнительное оборудование для маркировки - непозволительная роскошь для надомников. Ювелирам не хватает времени на подготовку финансовых отчетов для государства, а нанимать бухгалтера невыгодно, - говорит Куртаев.

Об этой проблеме кубачинские мастера рассказали и на заседании правительства республики. "15 процентов рынка серебряных изделий России приходится на Дагестан. Многие мастера не могут вести сложный учет драгоценных металлов. Губернатор Костромской области, где такая же проблема, обратился к президенту России с просьбой упростить оборот серебряных изделий в стране. Просим поддержать ювелиров", - говорится в обращении дагестанских златокузнецов к властям республики.

Премьер-министр региона Артем Здунов пообещал изучить эту проблему, а также проработать все инициативы, касающиеся сохранения Кубачинского художественного комбината.