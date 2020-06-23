В КЧР приступили к первому этапу снятия ограничений из-за COVID-19

По его словам, эпидемиологическая ситуация в регионе не простая, но уже можно с осторожностью говорить о тенденции к ее улучшению.

По данным Роспотребнадзора, на протяжении последних нескольких дней коэффициент распространения коронавирусной инфекции на территории республики держится на уровне единицы. При том, что каждый день в регионе проводится порядка 1200 тестирований.

За последние несколько суток количество выписанных пациентов больше, чем госпитализированных. Снижается также количество вызовов скорой помощи, значительно уменьшилось число вызовов врача на дом, в том числе с симптомами температуры.

На случай вспышки подготовлен резервный дополнительный госпиталь на 170 мест. Сейчас он свободен, и власти надеются, что он не потребуется.

Итак, на первом этапе с 23 июня открываются торговые точки по реализации непродовольственных товаров - площадью торгового зала не более 400 квадратных метров, парикмахерские, предприятия сферы бытовых и стоматологических услуг, автосервисы и автомойки, ремонтные мастерские. Возобновляется работа межмуниципального пассажирского транспорта.

Разрешаются занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, но при условии сбора не более двух человек и соблюдения расстояния между занимающимися не менее 5 метров.

По-прежнему запрещены различные массовые мероприятия. Режим самоизоляции сохраняется для людей старше 65 лет.

Власти призывают население к соблюдению строгого масочного режима, социальной дистанции и других санитарно-эпидемиологических правил, в том числе на работающих предприятиях и в транспорте. Это необходимые меры, для того чтобы вновь не вернуться к вспышке коронавирусной инфекции.

"Переход к первому этапу снятия ни в коем случае не отменяет, а я бы даже сказал, усиливает нашу общую ответственность за свое здоровье и за здоровье своих близких, - подчеркнул глава республики. - И в случае изменения ситуации в худшую сторону мы будем вынуждены возобновлять ограничения".

Тем временем

По сообщению регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число людей, вылечившихся от COVID-19 с начала распространения инфекции в Карачаево-Черкесии, превысило тысячу человек.

По ситуации на 22 июня в регионе выявлено 2902 случая заражения. В госпиталях находится 706 больных.