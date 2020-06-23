В Ставрополе пятилетний мальчик выпал с восьмого этажа

В столице Ставропольского края после падения с восьмого этажа многоквартирного дома скончался пятилетний ребенок. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, инцидент произошел 22 июня, о нем сообщили очевидцы.

- Сейчас следователь СК осмотрел место происшествия, опросил очевидцев, назначил судебно-медицинскую экспертизу, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мальчик встал на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая его веса не выдержала и выдавилась из оконной рамы. При падении ребенок задел пятилетнюю девочку, которая шла по ступенькам подъезда, она в результате получила травму руки.

По результатам начатой проверки следствие примет процессуальное решение и определит, кто несет ответственность за случившееся.