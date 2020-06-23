В Ставрополе развернут самое большое в мире Знамя Победы

По центру Ставрополя завтра пронесут самое большое в мире Знамя Победы. Площадь полотна составит около 15 тысяч квадратных метров, сообщили "РГ" во вторник в пресс-службе Южного военного округа.

Акция пройдет 24 июня во время Парада Победы. Копию исторического полотна по улицам города пронесут отличившиеся в учебе школьники и юнармейцы.

- Знамя было сшито по инициативе администрации города Ставрополя и в дальнейшем будет использовано для проведения военно-патриотических мероприятий. На параде Победы знамя развернут лучшие ученики школ и активисты юнармейских отрядов города, - заявили в ЮВО.

В Ставрополе в Параде Победы 24 июня примут участие около 50 единиц вооружения и военной техники, а также 1,7 человек из числа военнослужащих и силовиков. Впервые в параде примут участие лошади горных вьючных пород из Карачаево-Черкесии.