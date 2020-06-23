На российском рынке IT-услуг сложилась противоречивая ситуация. С одной стороны, пандемия создала хорошие предпосылки для развития некоторых высокотехнологичных секторов: люди на самоизоляции стали активнее играть в игры, пользоваться сервисами конференц-связи и дистанционного образования. С другой стороны, клиенты айтишников начали сокращать IT-бюджеты, перераспределяя средства на более насущные цели.

В Калининградской области новые вызовы обострили давние проблемы, связанные с кадровым голодом. Одни предприятия, уже потратившие ресурсы на релокацию сотрудников, изо всех сил пытаются сохранить штаты. Другие ищут замену зарубежным специалистам, которые не смогли переехать в российский эксклав из-за закрытия границ.

Поддержите потребителей

Калининградский рынок информационных технологий начал стремительно развиваться два с половиной года назад. В начале 2018-го планку входа в калининградскую особую экономическую зону снизили для инвесторов, реализующих IT-проекты, со 150 миллионов до одного миллиона рублей. Тогда же резидентам ОЭЗ разрешили отчислять в государственные страховые фонды 7,6 процента от зарплаты новых сотрудников вместо привычных 30. В результате айтишники в 2018 и 2019 годах запустили в Калининградской области более 30 проектов.

Один из таких резидентов, IT-стартап "Инносети", специализируется на автоматизации крупного бизнеса с помощью решений на блокчейне и нейронных сетях. За последние полтора года компания вдвое увеличила штат - с 30 до 60 человек. В 2020-м планировалось трудоустройство новых разработчиков, аналитиков и data-инженеров. Текущая ситуация внесла свои коррективы, но насколько они будут существенны, пока неизвестно.

- Нам важно понимать, как бизнес наших клиентов отреагирует на рецессию, а на данный момент это не представляется возможным из-за отложенного спроса, - отмечает гендиректор компании Артем Ефимов.

Другой резидент, разрабатывающий интеллектуальные технологии для промышленников, в апреле столкнулся с кризисом неплатежей. Основные партнеры компании приостановили работу и были вынуждены заморозить финансирование IT-проектов. Глава группы разработчиков попросил не указывать его имя, но согласился рассказать о текущем положении дел:

- Мы попытались взять "неотложный" кредит на выплату заработной платы, обратились в несколько банков, и везде заявки зависли. Хотя, согласно условиям кредитной программы, решения об одобрении займа или об отказе должны приниматься в течение суток. К наиболее пострадавшим отраслям российской экономики IT не относится, поэтому претендовать на субсидии на выплату заработной платы мы не можем. Впрочем, субсидии нас не спасли бы, ведь на одного сотрудника положен минимальный размер оплаты труда, а зарплаты в IT-секторе в несколько раз превышают МРОТ. С точки зрения айтишников, скорее, более важна господдержка основных потребителей интеллектуальных технологий. В начале года мы планировали расширяться, нанимать новых программистов. Сейчас, разумеется, от этих планов пришлось отказаться. Мобилизовали все имеющиеся ресурсы, чтобы сохранить текущий штат. На его формирование потрачено много сил, практически все сотрудники переехали из других регионов.

Экономия на интеллекте

Ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" регулярно проводит опросы среди участников объединения. Последнее такое исследование показало: выручка компаний за апрель упала на 57 процентов по сравнению с первым кварталом этого года. По отношению к апрелю 2019-го спад составил 50 процентов. Однако важно понимать, что речь идет о "средней температуре по больнице".

- Деятельность IT-компаний разнообразна, - поясняет исполнительный директор ассоциации Ренат Лашин. - Есть разработчики онлайн-решений, таких как видеоконференцсвязь, которые взлетели в своей популярности. Есть компании, которые имеют долгий цикл деятельности и длинные контракты, и на данный момент они могут не чувствовать спада. Но есть значительное число IT-компаний, которые уже вовсю ощутили на себе кризисные явления.

По словам эксперта, крупные заказчики, такие как нефтяной сектор, госкомпании и государственные учреждения, сократили IT-бюджеты более чем на 20 процентов. Сроки оплаты половины действующих контрактов отодвигаются, 10-15 процентов контрактов уже расторгнуты, а новые не заключаются. Если российский рынок информационных технологий не получит поддержки, он может потерять 10-15 тысяч специалистов. Чтобы восполнить этот пробел, уйдут годы. Кроме того, отечественные госкомпании уже начинают переманивать сотрудников, "вымывая" человеческий капитал из частного сектора.

Представители бизнес-сообщества уверены: сейчас крайне важно добиться признания отрасли пострадавшей от пандемии. Вторая важная мера поддержки - предоставление рассрочки по взносам в государственные страховые фонды. Траты, связанные с фондом оплаты труда, формируют в среднем 80 процентов всех расходов IT-организаций. Кроме того, необходимо субсидировать спрос на отечественную IT-продукцию.

Кто останется в игре?

На рынке информационных технологий российского эксклава увольнений пока не наблюдается, развивает тему руководитель некоммерческого IT-сообщества Google Developers Group Kaliningrad Мария Круглова. Кто-то реализует долгоиграющие заранее профинансированные проекты, кто-то смог переключиться на более востребованные направления, кто-то мобилизовал накопленные ресурсы. А на продукцию отдельных компаний спрос действительно увеличился.

- Я работаю в компании Panzerdog, это российско-финский издатель и разработчик игр для мобильных устройств. Всплески игровой активности в странах, уходящих на карантин, мы наблюдаем с начала года, - приводит пример калининградский эксперт.

Мария Круглова уверена: даже если отдельным организациям придется прибегнуть к сокращению штатов, у Калининградской области есть хорошие шансы не допустить оттока человеческого капитала с регионального рынка. Специалистов охотно трудоустроят другие представители развивающейся отрасли.

- Раньше IT-компании региона решали проблему дефицита кадров во многом за счет релокации, - продолжает руководитель калининградского IT-сообщества. - Серьезное внимание уделяется, конечно, и сотрудничеству с калининградскими вузами, реализуются совместные образовательные программы. Но небольшая область, в которой ежегодно рождается 10-12 тысяч человек, пока физически не может самостоятельно закрывать кадровые потребности многочисленных новых проектов. Сейчас перевезти сотрудника из другого региона с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований непросто, релокация зарубежных специалистов и вовсе невозможна. А ведь именно на Казахстан, Белоруссию, другие страны СНГ делали ставку многие калининградские разработчики. Конечно, количество открытых вакансий в сфере IT, судя по нашим опросам и статистике HeadHunter, в регионе уменьшилось в несколько раз. Однако специалист, которого никуда не надо везти, который уже находится на территории Калининградской области, вряд ли долго пробудет безработным.