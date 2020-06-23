На Вологодчине сожитель женщины ответит в суде за истязание ее сына

В Вологодском районе передали в суд дело 31-летнего местного жителя. Его обвиняют в жестоких побоях малолетнего сына сожительницы. Уголовные дела возбуждены по двум статьям - истязание несовершеннолетнего и действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, в октябре прошлого года девятилетний мальчик пришел в школу избитым. Органы опеки и попечительства начали проверку условий жизни и воспитания в семье несовершеннолетних детей. И тогда выяснилось, что мальчика регулярно истязал сожитель матери.

Сама женщина была против подобных методов насилия, но молчала и никуда не обращалась. А мужчина не только наказывал ребенка по малозначительному поводу, в том числе бил кожаным ремнем, но еще и демонстрировал ему видеозаписи порнографического содержания.

В настоящее время из семьи изъяты трое детей. Сотрудники органа опеки будут инициировать вопрос об ограничении матери в родительских правах. Что касается ее сожителя, то собрана вся доказательная база. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Истязание несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет, а действия сексуального характера - от 12 до 20 лет.