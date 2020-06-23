Миллионы рублей потратят в Новгородской области в этом году на борьбу с борщевиком Сосновского, но для решения проблемы денег нужно в десятки раз больше. Пока на борщевике зарабатывают только те, кто его уничтожает, а ведь из растения можно делать сувениры и использовать в дизайне, строительстве.

В Новгородской области борщевиком Сосновского зарастает около 6000 гектаров. Из них 67 процентов приходится на пять районов. Общие финансовые потребности для уничтожения и решения проблемы - более 300 миллионов рублей. Таких денег у новгородцев нет.

Сегодня средние затраты в каждом из 21 районов Новгородчины на уничтожение растения - от 200 до 500 тысяч рублей. Это суммы из бюджетов, прибавляем частников, фермеров, дорожников - и получается, что в этом году за сезон в регионе около 12-15 миллионов рублей потратят на уничтожение борщевика.

- Пять лет назад предлагать услуги по химическому уничтожению стали и индивидуальные предприниматели, и разные компании. Сейчас около 60 процентов всех химических обработок от борщевика в регионе проводят наши специалисты, - рассказал "РГ" руководитель филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Новгородской области Андрей Матов. - В этом году в планах примерно 200 гектаров в однократном исчислении. В основном это земли сельских поселений.

Кампанию против борщевика на Новгородчине начали только в 2010 году. Распространение растения признали опасным. В 2011 году были созданы первые химические бригады. Каждый район и каждое поселение сейчас сами решают, какую обработку проводить и сколько растений уничтожать. Например, в Крестецком районе составили карту произрастания борщевика. Считается, что сорняк захватил около 72 гектаров земли, из которых большая часть - 46 гектаров - в населенных пунктах.

- Средства на борьбу с борщевиком закладываются по статье благоустройства, поэтому в этом году денег меньше, всего 202 тысячи рублей, а в 2019 году было потрачено 325 тысяч рублей, - рассказала "РГ" начальник отдела сельского хозяйства и природопользования Крестецкого района Валентина Калязина. - А необходимо - вот считайте: 72 гектара умножьте на 25 тысяч рублей, в девять-десять раз больше нужно.

Выделенных средств Крестцам хватит всего на восемь гектаров с борщевиком. Стоимость химической обработки одного гектара дважды за сезон на Новгородчине сейчас 25-27 тысяч рублей. Для Крестецкого района получается примерно 1 миллион 800 тысяч рублей. И одним годом не обойтись, а необходимо методично и в течение минимум трех лет проводить обработку.

И вопреки расхожему мнению, что борщевик Сосновского выращивали в колхозах в шестидесятые и семидесятые годы, аграрии возвращались к растению и сравнительно недавно. Борщевик называли перспективной силосной культурой еще двадцать лет назад.

- В нашем районе самый проблемный участок, более одного гектара, - это земли сельхозназначения, где в 1999 году хозяйство пыталось реанимировать и возродить посадки борщевика для корма животных. Два года они пытались его выращивать, и закона запрещающего еще не было, - поделилась Валентина Калязина. - Ничего у них не получилось, борщевик почему-то расти особо не стал. Предприятия этого уже нет, а проблема досталась нам.

Борщевик требует минимальной обработки, он великолепно держит цвет и имеет интересную рельефную текстуру. Его просто никто не продвигает

За распространение борщевика и запущенные участки земли предусмотрена административная ответственность. В 2020 году решением Думы Новгородской области собранные штрафы решено оставлять в районных бюджетах. Только затраты не окупить. Например, в Старорусском, Валдайском, Боровичском районах редакции "РГ" сообщили, что никого не оштрафовали в прошлом году. В Крестецком районе в 2019 году было два административных протокола и общая сумма штрафов 23 тысячи рублей. Этих денег не хватит на обработку даже одного гектара. Обработка дорогая из-за высокой цены на химические препараты и тяжелого труда.

- Рентабельность данного вида работы находится на уровне 10-15 процентов. Основная доля затрат: пестициды и средства индивидуальной защиты - до 30 процентов, зарплата, транспортные и амортизационные расходы, - рассказал Андрей Матов. - У нас есть возможность увеличить объемы до одной тысячи гектаров за сезон. Данную проблему можно решить в течение пяти-шести лет, главное - соорганизовать всех собственников земельных участков.

Но одним уничтожением можно не ограничиваться. У растения есть и свои сторонники. Борщевик - это не только ценный силос для коров, но и строительный, декоративный и недорогой отделочный, сувенирный материал.

- Борщевик - тема интересная. Из него можно делать стеновые декоративные панели, жалюзи, сувениры, строительные блоки, - поделился с "РГ" мастер народных промыслов и предприниматель из поселка Мерево Сергей Яковлев. - Борщевик требует минимальной обработки, главное, чтобы высушен был хорошо и очищен. Он великолепно держит цвет и имеет интересную рельефную текстуру. Его просто никто не продвигает, поэтому он недооценен.

Северный или новгородский бамбук - борщевику можно придумать красивую легенду, считает маревский мастер. Он уже изготовил первую партию калейдоскопов из борщевика, но чтобы поставить дело на поток, нужны инвестиции.

- Проект изготовления из борщевика калейдоскопов оценил бы в 2,5-3 миллиона рублей, и тогда поставлять их можно хоть в Эмираты, хоть в Японию. Позиционируя как русский северный бамбук, - уверен Сергей Яковлев. - Если говорить о проекте изготовления облицовочно-декоративных панелей, то уже необходимо от пяти до десяти миллионов рублей для старта.

Тем временем

В Новгородской области нет единой региональной программы по уничтожению борщевика Сосновского. Такие программы приняты и действуют в соседних Псковской, Вологодской, Ленинградской областях. Новгородцы стараются опасное растение не замечать даже в Великом Новгороде, где на улице можно увидеть заросли борщевика.