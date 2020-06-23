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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургские ученые нашли способ придать пиву свойства кефира

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге исследователи из мегафакультета биотехнологий и низкотемпературных систем Университета ИТМО изобрели способ превратить пиво в полезный для здоровья напиток. Они предлагают делать пиво с новым штаммом дрожжей, который сейчас используется в качестве пробиотика в йогуртах и кефирах.

Как сообщает пресс-служба Университета ИТМО, изначально эксперимент проводился на хлебе. В ходе исследований ученые заменили дрожжи, которые традиционно используют в хлебопекарном деле, на другие.

Фото: iStock
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В экспериментах использовался родственный штамм дрожжей, открытый сто лет назад французским микробиологом Анри Буларом во время путешествия по Индокитаю.

Тогда французский ученый выяснил, что местные жители использует фрукты в качестве лекарства. Люди были уверены, что все ело в самих фруктах, но ученый выяснил - лекарственную роль выполняли микроорганизмы на их поверхности. Новый штамм дрожжей ученый поначалу запатентовал как средство от диареи.

Сейчас этот вид дрожжей активно применяется в качестве пробиотика. Он восстанавливает микрофлору кишечника, улучшает усваиваемость витаминов группы В, а также обладает антиоксидантными свойствами.

Во время первых экспериментов с хлебом ученые попробовали добавлять эти дрожжи в выпечку. Хлеб поднимался, как и на обычных дрожжах, но при этом не портился. Сейчас ученые экспериментируют с нефильтрованным пивом. Брожение пива также зависит от дрожжей.

Ожидается, что при применении тропического штамма, удастся получить действительно полезное для здоровья пиво, правда, этилового спирта в напитке будет значительно меньше.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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