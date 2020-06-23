Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) вместе с коллегами из НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева создают препарат в форме спрея, способный заблокировать распространение COVID-19 в верхних дыхательных путях. Разработка основана на использовании белкового фрагмента другого коронавируса - куда менее опасного NL63, который давно циркулирует в человеческой популяции и вызывает обычные сезонные ОРВИ. Так, HCoV-NL63 (полное название привычного для нас коронавируса) поможет противостоять смертельно опасному ковиду (SARS-CoV-2). Новый препарат создается непосредственно в стенах ресурсного центра Научного парка СПбГУ "Развитие молекулярных и клеточных технологий".

Пока что специфической терапии против COVID-19 нет. Все усилия специалистов сейчас направлены на поиск новых средств для терапии. Да, создание вакцины может стать определяющим для профилактики развития этого заболевания, однако разработка и полноценные клинические испытания вакцины требуют достаточно много времени.

- Разработка альтернативных способов лечения и профилактики COVID-19 сейчас является наиболее приоритетной темой исследований по всему миру. Мы предлагаем простой и эффективный способ получения принципиально нового инновационного препарата для профилактики и лечения COVID-19, - сказал Кирилл Волков, директор ресурсного центра.

Вспомним, почему интересующие нас вирусы называются коронавирусами. Семейство коронавирусов получило свое название из-за "солнечной короны", которую напоминают шиповидные отростки на поверхности вирусной частицы. Именно с помощью этих белков - "шипов" (спайк-белков) патогены заражают людей и животных: они ищут на поверхности здоровых клеток мишени-рецепторы, к которым можно прикрепиться, чтобы проникнуть в живую клетку. В случае с COVID-19 такой мишенью становится рецептор под названием АСЕ2. Рецептор, участвующий в регуляции артериального давления.

Как поясняют исследователи, нужно наработать большое количество белка-блокатора, "ключа", а на его основе уже создать спрей для носа и горла (или же капли для глаз), которые помогут предотвращать распространение нового коронавируса, а значит, помогут в лечении и профилактике COVID-19. По замыслу исследователей, препарат нужно будет применять при первых симптомах заболевания, а также при высоких рисках заражения. Теоретически он сможет помочь остановить COVID-19 еще в верхних дыхательных путях - до того, как вирусные частицы попадут в легкие. Даже если вирус сможет пройти барьер, то инфицирующая доза будет минимальна и организм сможет с ней справиться самостоятельно.

Как уточнил Кирилл Волков, ученые из НИИ гриппа помогли получить нужный участок генома слабого вируса NL63. Сейчас отрабатывается выделение и очистка требуемого для создания препарата белка из модифицированных бактерий. Важно: в процессе создания препарата никакие фрагменты опасного вируса не используются даже в принципе. Только слабый вирус NL63, да и то не целиком, а только небольшой фрагмент генома этого вируса, необходимый для продукции нужного белка-блокатора в бактериях. То есть как-то заразиться невозможно.

Ученые уверяют, что препарат будет стоить недорого, иначе нет смысла в его разработке

Следующий шаг - доклинические испытания на мышах, в ходе которых будут подтверждать безопасность препарата. В случае успеха перейдут к испытаниям клиническим - на добровольцах. Где именно будут проводиться испытания на людях - пока неизвестно. Конечно, все это потребует времени. Ученые считают, что о первом варианте препарата в случае успеха можно будет говорить уже через три-четыре месяца.

Препарат для доклинических и клинических испытаний будет производиться непосредственно в стенах Научного парка СПбГУ. Если же препарату суждена "большая жизнь" и выход на рынок, то выпуск в промышленных масштабах - дело фармкомпаний.

Отметим, что разработка препарата для лечения и профилактики COVID-19 выполняется в рамках инициативного проекта в ресурсном центре "Развитие молекулярных и клеточных технологий" Научного парка СПбГУ. То есть специального финансирования нет. Но ранее в упомянутом ресурсном центре была создана "протеомная площадка", которая включает в себя высокотехнологическое оборудование, необходимое для разработки, наращивания, очистки и анализа рекомбинантных белков. Фактически это фармпроизводство в миниатюре. В создание площадки университетом было вложено более 120 миллионов рублей (все оборудование Научного парка стоит около семи миллиардов рублей).

Тем временем

Ученые уверяют, что в итоге препарат будет в доступной ценовой категории, иначе теряется сам смысл его разработки. Ведь дорогостоящее лекарство может стать недосягаемым для многих групп населения.

- Сейчас мы лечим больных ковидом, боремся с последствиями заражения. Такие больные лежат и в нашем институте. Если бы можно было заражение предупредить - это стало бы прорывом в борьбе с ковидом. И не столь важно, на каком принципе было бы основано действие препарата - хоть блокировки рецепторов, хоть сам бы вирус терял возможность "сесть" на живую клетку. Мы, медики, очень ждем подобные препараты и, безусловно, смотрим с надеждой на петербургскую разработку. Тем более что она может быть внедрена в относительно короткий срок, - отметил Петр Яблонский, директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, член Межведомственной медицинской рабочей группы при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения в Санкт-Петербурге COVID-19.

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