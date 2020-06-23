Под Сыктывкаром сел на мель теплоход с пассажирами

Теплоход "Усть-Сысольск" сел на мель, не дойдя до поселка Седкыркеща, входящего в городской округ Сыктывкара, буквально сто метров. Всех 16 пассажиров, которые возвращались с ночной смены, эвакуировали на берег.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила председатель Государственного совета Республики Коми Надежда Дорофеева. Она добавила, что людей перевозили сотрудники МЧС и местные жители на своих лодках.

Теплоход пока не смогут снять с мели. Поэтому для жителей организовали автобусное движение до Трехозерки, а оттуда до Сыктывкара можно добраться на катере. Теперь в Седкыркеще для "Усть-Сысольска" будут искать новое место для причала. Спасатели организовали патрулирование.

Жители неоднозначно отреагировали на такую инициативу. Подобный маршрут - автобус, катер и дорога до дома - будет занимать только в одну сторону два с половиной часа. И подобная ситуация будет продолжаться до осени, пока уровень воды не поднимется.